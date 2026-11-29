Ο γνωστός μάνατζερ ανέφερε ότι η καριέρα της Δέσποινα Βανδή «εκτινάχθηκε σε κόντρα με τη Βίσση» και για αυτό δεν επέτρεψε να προχωρήσει η συνάντηση των δύο τραγουδιστριών

Τους λόγους για τους οποίους δεν επέτρεψε στην Άννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή να λύσουν τις διαφορές τους, όταν οι δύο τραγουδίστριες βρέθηκαν στο ίδιο πάρτι το 1997, αποκάλυψε ο Ηλίας Ψινάκης.

Μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα είπαμε;», ο γνωστός μάνατζερ αναφέρθηκε στη μακροχρόνια αντιπαράθεση που είχε αναπτυχθεί τότε γύρω από τις δύο τραγουδίστριες, η οποία απασχολούσε έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

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Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, οι δύο καλλιτέχνιδες είχαν βρεθεί σε πάρτι του Πέτρου Κωστόπουλου, όπου η ατμόσφαιρα είχε διαμορφωθεί με τρόπο που ενίσχυε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Η μία πλευρά βρισκόταν στον επάνω χώρο και η άλλη στον κάτω.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι είχε γίνει τότε μια προσπάθεια να συναντηθούν και να μιλήσουν οι δύο τραγουδίστριες, ωστόσο ο ίδιος παρενέβη και δεν επέτρεψε να προχωρήσει η συνάντηση.

Εξηγώντας τη σκέψη του, ο Ηλίας Ψινάκης ανέφερε: «Η καριέρα της Βανδή εκτινάχθηκε σε κόντρα με τη Βίσση. Οπότε, ποιος παίρνει την ευθύνη να τα βρουν;». Όπως είπε, η αντιπαράθεση των δύο τραγουδιστριών είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις στον Τύπο, ενισχύοντας τη δημοσιότητα γύρω από τα ονόματά τους.

Η συζήτηση επανέφερε στο προσκήνιο μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές αντιπαραθέσεις της ελληνικής showbiz, η οποία διατηρήθηκε για χρόνια στη δημόσια συζήτηση, πριν οι δύο τραγουδίστριες έρθουν τελικά πιο κοντά.