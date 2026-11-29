Καθώς η κακοκαιρία «Άργος» σαρώνει τη χώρα, οι επιστήμονες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν τις προγνώσεις για την εξέλιξη των έντονων φαινομένων

Την αυξημένη προσοχή των πολιτών στους θυελλώδεις βόρειους ανέμους που αναμένεται να πλήξουν την Αττική από αργά το απόγευμα της Κυριακής (29/11) και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας, φτάνοντας τα 8 με 9 και τοπικά τα 10 μποφόρ, εφιστά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεδρίασε εκ νέου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Καθώς η κακοκαιρία «Άργος» σαρώνει τη χώρα, οι επιστήμονες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν τις προγνώσεις για την εξέλιξη των έντονων φαινομένων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη ραγδαία ενίσχυση των ανέμων στο λεκανοπέδιο.

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Η ηγεσία του υπουργείου ζήτησε από τους μετεωρολόγους και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και τη διαρκή επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), ώστε ο κρατικός μηχανισμός να προσαρμόζει άμεσα τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται για σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, σε Red Code τίθεται η Περιφέρεια Κρήτης.

Σε διασπορά οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττική



Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, με το Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζουν ήδη το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρικών κινδύνων, ενώ ειδικά στην Αττική βρίσκονται σε διασπορά προκειμένου να επεμβαίνουν ακαριαία σε τυχόν συμβάντα.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.