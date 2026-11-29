Το Collider ξεχωρίζει μερικά από τα χειρότερα ερωτικά θρίλερ, με την ταινία «365 Days» να συγκεντρώνει βαθμολογία 0% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes

Τα ερωτικά θρίλερ γνώρισαν την ακμή τους τη δεκαετία του ’80 και στις αρχές των ’90s, με ταινίες όπως το «Body Heat», το «Fatal Attraction» και το «Basic Instinct» να αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στο κινηματογραφικό είδος. Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξαν και νεότερες παραγωγές που ξεχώρισαν, όπως το «Fifty Shades of Grey», το «Love» και το «The Handmaiden».

Ωστόσο, η επιτυχία του είδους οδήγησε και σε πολλές απομιμήσεις, οι οποίες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Από ταινίες που επιχείρησαν να συνδυάσουν το πάθος με το σασπένς, μέχρι παραγωγές που βασίστηκαν περισσότερο στις τολμηρές σκηνές παρά σε μια ενδιαφέρουσα πλοκή, αρκετές απέτυχαν να πείσουν κοινό και κριτικούς.

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Το Collider ξεχωρίζει μερικές από τις χειρότερες ερωτικές ταινίες θρίλερ, που παρά τις φιλοδοξίες τους δεν κατάφεραν να προσφέρουν ένα πραγματικά συναρπαστικό κινηματογραφικό αποτέλεσμα.

Οι ταινίες που ξεχώρισε το Collider

1. «The Boy Next Door» (2015)

Η ταινία του Ρομπ Κοέν με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ επιχειρεί να αφηγηθεί μια ιστορία ερωτικής έλξης που εξελίσσεται σε εφιάλτη. Η Κλερ Πίτερσον, μια καθηγήτρια λογοτεχνίας που βρίσκεται σε ευάλωτη συναισθηματική κατάσταση μετά το διαζύγιό της, έρχεται κοντά με τον 19χρονο γείτονά της, Νόα.

Η σχέση τους ξεκινά ως μια παρορμητική ερωτική περιπέτεια, αλλά σύντομα ο Νόα μετατρέπεται σε έναν επικίνδυνο εμμονικό άνδρα, ο οποίος αρνείται να δεχτεί τον χωρισμό. Η ταινία, σύμφωνα με το Collider, καταλήγει σε μια υπερβολική και γεμάτη κλισέ αφήγηση, με βαθμολογία μόλις 12% στο Rotten Tomatoes.

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2. «Body of Evidence» (1993)

Η Μαντόνα πρωταγωνιστεί σε ένα ερωτικό θρίλερ που, σύμφωνα με το Collider, αποτυγχάνει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Η Ρεμπέκα Κάρλσον κατηγορείται για τον θάνατο ενός ηλικιωμένου και πλούσιου άνδρα, με την υπόθεση να οδηγείται στα δικαστήρια.

Στην προσπάθειά της να απαλλαγεί από τις κατηγορίες, εμπλέκεται ερωτικά με τον δικηγόρο της, τον οποίο υποδύεται ο Γουίλεμ Νταφόε. Το σενάριο, η σκηνοθεσία και το μοντάζ δέχονται την κριτική του Collider, που χαρακτηρίζει την ταινία αποτυχημένη προσπάθεια δημιουργίας ενός προκλητικού θρίλερ. Η βαθμολογία της στο Rotten Tomatoes ανέρχεται στο 8%.

3. «Wild Orchid» (1989)

Ο σκηνοθέτης Ζάλμαν Κινγκ επιχείρησε να επαναλάβει την επιτυχία του «9½ Weeks», χρησιμοποιώντας και πάλι τον Μίκι Ρουρκ σε μια ιστορία έντονης ερωτικής φόρτισης, αυτή τη φορά με φόντο το Ρίο ντε Τζανέιρο.

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Η Έμιλι Ριντ, μια νεαρή δικηγόρος που ταξιδεύει στη Βραζιλία για επαγγελματικούς λόγους, γνωρίζει τον πλούσιο Τζέιμς Γουίλερ και παρασύρεται σε μια ερωτική περιπέτεια. Το Collider θεωρεί πως η ταινία στερείται ουσιαστικής πλοκής και πως η ιστορία λειτουργεί περισσότερο ως πρόσχημα για τις ερωτικές σκηνές. Η βαθμολογία των κριτικών στο Rotten Tomatoes βρίσκεται στο 10%.

4. «Basic Instinct 2» (2006)

Η επιστροφή της Σάρον Στόουν στον ρόλο της Κάθριν Τραμέλ, μετά την επιτυχία του πρώτου «Basic Instinct», δεν είχε την ίδια ανταπόκριση. Στη δεύτερη ταινία, η Τραμέλ βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου εμπλέκεται σε ένα τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν γνωστό ποδοσφαιριστή.

Στη συνέχεια, παρακολουθείται από έναν ψυχίατρο, τον οποίο υποδύεται ο Ντέιβιντ Μόρισεϊ, ενώ η σχέση τους εξελίσσεται σε μια επικίνδυνη εμπλοκή που επηρεάζει τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία. Το Collider χαρακτηρίζει την ταινία απογοητευτική συνέχεια, με βαθμολογία 6% στο Rotten Tomatoes.

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5. «Color of Night» (1994)

Ο Μπρους Γουίλις πρωταγωνιστεί στο θρίλερ του Ρίτσαρντ Ρας, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει το μυστήριο, την ψυχολογική ένταση και τον ερωτισμό. Ο ψυχίατρος Μπιλ Κάπα, αφού γίνεται μάρτυρας της αυτοκτονίας ενός ασθενούς του, χάνει την ικανότητα να βλέπει τα χρώματα και ταξιδεύει στο Λος Άντζελες.

Εκεί, ο φίλος και συνάδελφός του δολοφονείται, ενώ ο Κάπα αναλαμβάνει να συνεχίσει τις συνεδρίες μιας ομάδας θεραπείας. Στην πορεία, γνωρίζει τη Ρόουζ, με την οποία αναπτύσσει μια περίπλοκη σχέση, ενώ η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα μυστήριο με αλλεπάλληλες ανατροπές.

Το Collider θεωρεί πως η ταινία χάνει τον προσανατολισμό της μέσα από μια υπερβολικά περίπλοκη αφήγηση και ανατροπές που δεν πείθουν.

6. «365 Days» (2020)

Η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Μπλάνκα Λιπίνσκα ακολουθεί την ιστορία της Λάουρα και του Μάσιμο, ενός ισχυρού άνδρα της μαφίας που την απαγάγει και επιχειρεί να την κάνει να τον ερωτευτεί μέσα σε έναν χρόνο.

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Η ταινία δέχθηκε έντονη κριτική για την προβληματική απεικόνιση της σχέσης, τις χειριστικές συμπεριφορές και τη θεματολογία της, που επικεντρώνεται στην εξαναγκαστική ερωτική εμπλοκή. Παρά τις αρνητικές κριτικές, η παραγωγή γνώρισε εμπορική επιτυχία στο Netflix και ακολούθησαν δύο συνέχειες, ολοκληρώνοντας την τριλογία.

Το Collider τη χαρακτηρίζει μία από τις χειρότερες ταινίες του είδους, επισημαίνοντας πως η αισθητική και τα εντυπωσιακά τοπία της Πολωνίας και της Σικελίας δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τις αδυναμίες της. Στο Rotten Tomatoes, η βαθμολογία των κριτικών ήταν 0%, ενώ η βαθμολογία του κοινού έφτασε το 36%.