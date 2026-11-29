Οι δικηγόροι του πρωθυπουργού και η εισαγγελία αποδέχθηκαν κατ΄αρχήν την έναρξη διαλόγου για τον τερματισμό της δίκης, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ πρότεινε σήμερα να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην εισαγγελία και τους δικηγόρους του Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να τεθεί τέλος στη δίκη σε βάρος του τελευταίου για διαφθορά, αφότου οι δικαστές αμφισβήτησαν τη στερεότητα της κατηγορίας.

“Υπό το φως της δήλωσης του δικαστηρίου σχετικά με τις δικαστικές υποθέσεις του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος του κράτους Ισαάκ Χέρτσογκ πρότεινε εκ νέου διάλογο υπό την αιγίδα της προεδρίας, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για να τεθεί τέλος στη δίκη”, ανέφερε η προεδρία σε μια ανακοίνωση.

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Οι δικαστές που έχουν επιφορτιστεί με τη δίκη σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που διώκεται για τρεις διαφορετικές υποθέσεις, συνέστησαν την περασμένη Τετάρτη να εγκαταλειφθούν οι διώξεις για διαφθορά σε βάρος του απερχόμενου πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας “ισχνές” τις πιθανότητες να καταδικαστεί με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Κάλεσαν επίσης την υποστήριξη των κατηγοριών και την υπεράσπιση να συμφωνήσουν σε ένα άλλο σκέλος της δίκης όπου ο Νετανιάχου κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης λόγω αποδοχής πολυτελών δώρων.

Αντιδρώντας στις δηλώσεις των δικαστών, ο Νετανιάχου είχε καλέσει να τεθεί “αμέσως” τέλος στη δίκη αυτή, που ξεκίνησε το 2020.

Αυτά συμβαίνουν εν μέσω εντατικών πολιτικών διαβουλεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν έδωσαν πλειοψηφία σε κανέναν πολιτικό συνασπισμό τον περασμένο μήνα.

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Ο Νετανιάχου θα μπορούσε να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εξουσία τις επόμενες εβδομάδες εφόσον ο κεντρώος αντίπαλός του Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει αναθέσει ο πρόεδρος να σχηματίσει κυβέρνηση, τα καταφέρει.

Αλλά θα μπορούσε επίσης να παραμείνει στην εξουσία αν καταφέρει να πείσει τον Άιζενκοτ να σχηματίσει μαζί του κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Οι δύο άνδρες ξεκίνησαν σήμερα απευθείας συνομιλίες.

Ηλικίας 77 ετών, τουλάχιστον 19 από τα οποία τα έχει περάσει ως επικεφαλής κυβέρνησης στο Ισραήλ, ένα ρεκόρ, ο Νετανιάχου αρνείται στο σύνολό τους τις κατηγορίες, επαναλαμβάνοντας “δεν θα βρείτε τίποτα, αφού δεν υπάρχει τίποτα”.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, οι δικηγόροι του Νετανιάχου και η εισαγγελία αποδέχθηκαν κατ΄αρχήν τον διάλογο, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία προς το παρόν.

“Η εισαγγελία είναι έτοιμη για διάλογο με την υπεράσπιση, αφού ολοκλήρωσε τη μελέτη των παρατηρήσεων του δικαστηρίου”, ανέφερε η εισαγγελία, την οποία επικαλούνται ισραηλινά ΜΜΕ.

Ο Νετανιάχου είχε ζητήσει επίσημα τον Νοέμβριο του 2025 προεδρική χάρη στη δίκη αυτή, με την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, που είχε ζητήσει να γίνει κάτι τέτοιο από τον Ισραηλινό ομόλογό του. Ο τελευταίος δεν είχε πάρει θέση.