Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα χάριτος προς τον πρόεδρο της χώρας, επικαλούμενος ότι οι συνεχιζόμενες δικαστικές διαδικασίες για διαφθορά περιορίζουν την ικανότητά του να ασκεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του. Όπως υποστήριξε, η απονομή χάριτος θα εξυπηρετούσε το συμφέρον του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Οι δικηγόροι του, σε επιστολή προς το γραφείο του προέδρου, τόνισαν ότι ο πελάτης τους εξακολουθεί να πιστεύει πως η δίκη θα καταλήξει στην πλήρη αθώωσή του.

«Οι δικηγόροι μου έστειλαν αίτημα για χάρη στον πρόεδρο της χώρας σήμερα. Περιμένω πως όποιος επιθυμεί το καλό της χώρας θα υποστηρίξει αυτό το βήμα», ανέφερε ο Νετανιάχου σε δήλωσή του μέσω βίντεο που δημοσιοποίησε το κόμμα του, το Λικούντ.

Το γραφείο του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ επιβεβαίωσε την παραλαβή του αιτήματος και έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή των δικηγόρων. Σύμφωνα με τη διαδικασία, το αίτημα θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να συγκεντρωθούν οι σχετικές απόψεις και να διαμορφωθεί σύσταση για τον πρόεδρο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λέβιν, στενός συνεργάτης του Νετανιάχου και μέλος του Λικούντ, αναμένεται να διαδραματίσει ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματος.

Το επιχείρημα περί εθνικής ενότητας

Στην επιστολή τους, οι δικηγόροι του πρωθυπουργού υποστηρίζουν ότι οι ποινικές διαδικασίες έχουν εντείνει τις κοινωνικές διαιρέσεις και ότι ο τερματισμός της δίκης θα συνέβαλε στην εθνική συμφιλίωση. Επιπλέον, σημειώνουν πως οι συχνές ακροάσεις στο δικαστήριο δυσχεραίνουν το έργο του πρωθυπουργού.

«Απαιτείται από εμένα να καταθέτω τρεις φορές την εβδομάδα… Αυτή είναι μια αδύνατη απαίτηση που δεν ζητείται από κανέναν άλλο πολίτη», ανέφερε ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι έχει επανειλημμένα λάβει την εμπιστοσύνη των πολιτών μέσω εκλογών.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ούτε ο Νετανιάχου ούτε οι δικηγόροι του έχουν προχωρήσει σε οποιαδήποτε παραδοχή ενοχής. Παραδοσιακά, στο Ισραήλ η χάρη απονέμεται μόνο μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Ωστόσο, οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος μπορεί να παρέμβει όταν διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον.

Από την πλευρά του, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ δήλωσε πως ο Νετανιάχου δεν πρέπει να λάβει χάρη χωρίς παραδοχή ενοχής, έκφραση μεταμέλειας και αποχώρηση από την πολιτική σκηνή.