Ο ηθοποιός αναδημοσίευσε απόσπασμα από τη συνέντευξη της συντρόφου του στο Facebook το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του για εκείνη

Μια τρυφερή δημόσια αναφορά στην Κατερίνα Νοτοπούλου έκανε ο Πασχάλης Τσαρούχας, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε η σύντροφός του στη διαδικτυακή εκπομπή των Νέων «Raw» με τον Δήμο Βερύκιο, μιλώντας ανοιχτά για τη σχέση τους και την ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του ηθοποιού.

Ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο οποίος συνήθως επιλέγει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά θέλησε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό και την αγάπη του για την Κατερίνα Νοτοπούλου.

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Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη της πολιτικού, συνοδεύοντάς το με ένα ιδιαίτερα τρυφερό σχόλιο.

«ΑΥΤΗ είναι αυτή η γυναίκα! Η υπέροχη γυναίκα μου Κατερίνα Νοτοπούλου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Νοτοπούλου στα «ΝΕΑ»

Η Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας στον Δήμο Βερύκιο, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον ηθοποιό, περιγράφοντας τα συναισθήματά της αλλά και το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα παιδί.

«Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή», είχε πει, παραδεχόμενη πως, παρότι αισθάνεται αμηχανία όταν μιλά δημόσια για την προσωπική της ζωή, διανύει μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο.

Η σχέση του Πασχάλη Τσαρούχα και της Κατερίνας Νοτοπούλου έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2026, όταν ο ηθοποιός δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία στα social media, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μαζί.

Οι δυο τους συγκατοικούν πλέον στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Πασχάλης Τσαρούχας πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ζορμπάς». Παρά τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, βρίσκουν χρόνο για κοινές στιγμές, ταξίδια και δημόσιες εμφανίσεις.