Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση στο πρατήριο καυσίμων

Ένα περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 13:00 της Κυριακής (29/11) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λαμία, με αφορμή την ολιγόλεπτη αναμονή στην ουρά, όταν οδηγός επιτέθηκε σε έτερο πελάτη, χτυπώντας τον με κουτουλιά.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός του οχήματος που προηγούνταν στην αντλία είχε ολοκληρώσει τον ανεφοδιασμό και περίμενε την έκδοση τιμολογίου. Η διαδικασία καθυστέρησε περίπου πέντε λεπτά —πιθανότατα λόγω εμπλοκής στην ηλεκτρονική διαβίβαση του παραστατικού, ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

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Η αναμονή των λίγων λεπτών εξόργισε τον οδηγό που βρισκόταν ακριβώς από πίσω. Σύμφωνα με το LamiaReport, εκείνος πλησίασε τον πελάτη που προηγούταν, του έριξε κουτουλιά λέγοντας: «Εσένα θα περιμένω τόση ώρα;», και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημά του και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Το θύμα ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έχει εξαπολύσει αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.