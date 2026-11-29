Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου απαγορεύεται σήμερα η διεξαγωγή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου

Εισαγγελική εντολή για την απαγόρευση της προγραμματισμένης συγκέντρωσης του Ηλία Κασιδιάρη στη Χερσόνησο Ηρακλείου δόθηκε την Κυριακή για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υπό τον φόβο σοβαρών επεισοδίων, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Η έγγραφη εισαγγελική εντολή έχει ήδη επιδοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, καθώς οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει προκαλούν ανησυχία για κλιμάκωση της έντασης. Την ίδια ώρα, άτομα έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο ξενοδοχείο στην παλαιά εθνική οδό, όπου αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η ομιλία.

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Στην είσοδο του ξενοδοχείου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων διμοιρίες από το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, πραγματοποιώντας ελέγχους στα οχήματα που επιχειρούν να προσεγγίσουν τον χώρο.