Μια συγκλονιστική υπόθεση οικονομικής εξαπάτησης μιας γυναίκας που εργαζόταν ως καθαρίστρια και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με χρέη ύψους 3.163.000 ευρώ, έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Η ίδια καταγγέλλει ως υπαίτιους τον γιο γνωστής τραγουδίστριας και ένα πρόσωπο από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η γυναίκα περιγράφει, πως η εμπιστοσύνη της μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν δέχθηκε να υπογράψει έγγραφα, χωρίς να λάβει αντίγραφα, πιστεύοντας στις υποσχέσεις για οικονομική βοήθεια που χρειαζόταν, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε, οι εμπλεκόμενοι απέκτησαν πρόσβαση στους προσωπικούς της κωδικούς, εμφανίζοντάς την ως ιδιοκτήτρια επιχειρήσεων σε περιοχές όπως η Βέροια, μέρη που όπως υποστηρίζει, δεν είχε επισκεφθεί ποτέ. «Έχω μπλέξει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πήραν τον κωδικό μου και με χρεώνουν. Υπέγραψα έγγραφα χωρίς να έχω αντίγραφα. Επειδή δεν ξέρω πολλά γράμματα, με παγίδευσαν. Εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική μου κατάσταση που δεν ήταν καλή και εγώ τους εμπιστεύτηκα. Έκανα ένα τραγικό λάθος που έβαλα την υπογραφή μου, την έκλεψαν και τη δημιούργησαν όπως ήθελαν αυτοί. Τώρα είμαι οικονομικός εγκληματίας του κράτους μου. Που εγώ δεν έτρωγα για να πληρώσω τη ΔΕΗ και το ενοίκιό μου».

Ο λογαριασμός των 3 εκατομμυρίων και η απόγνωση

Η αποκάλυψη του αστρονομικού ποσού έγινε στη ΔΟΥ Καλαμαριάς, όπου η γυναίκα ενημερώθηκε για τα χρέη που εμφανίζονται στο όνομά της. Η ίδια φροντίζει τον σύζυγό της, ο οποίος πάσχει από άνοια και σχιζοφρένεια, ενώ και η ίδια αντιμετωπίζει αυτοάνοσο νόσημα.

«Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, δηλαδή κάποιοι έχουνε πάρει τον κωδικό μου και με χρεώνουνε χρέη ύψους 3.163.000. Εγώ είμαι μια φτωχιά, μια φτωχιά καθαρίστρια. Πηγαίνω σε μαγαζιά, σε καταστήματα, γραφεία, σπίτια, τα πάντα. Είχα πάει στον κύριο … στο … του ως καθαρίστρια, που είναι ο γιος της κυρίας …

Επειδή είχα κάποιες οικονομικές δυσκολίες με θέματα υγείας, σοβαρά θέματα, “Ναι, θα υπογράψεις” λέει “εδώ”, λέει “κάτι που θα σου δώσουμε, θα σε κάνουμε” λέει “συνέταιρο”. Εγώ δεν τα είδα αυτά τα έγγραφα, λέω “Δεν πρέπει να έχω και εγώ ένα αντίγραφο;”. “Όχι, όχι” λέει “δεν χρειάζεται” λέει “θα τα έχει” λέει “ο λογιστής μου και ο δικηγόρος μου”».

Παρά τις προσπάθειές της να πάρει απαντήσεις, οι εξηγήσεις που λαμβάνει παραμένουν αόριστες. Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε κατασχέσεις περιουσιακών της στοιχείων, ενώ η ίδια δηλώνει απελπισμένη.

«Λέω “τι είναι πάλι αυτά που με χρεώσατε;”. “Μην ανησυχείςΑννίτα”, λέει “θα τα φτιάξουν τα παιδιά”. Δεν ξέρω ποια παιδιά ήταν αυτά. Και αυτή τη στιγμή είμαι χρεωμένη 3 εκατομμύρια. Όταν το είδα, δηλαδή… μου ήρθε στο κεφάλι μου, δεν ξέρω πού έχω μπλέξει».