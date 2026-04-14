Γνωρίζατε πως η πιο επικίνδυνη αλλά συνάμα ομορφότερη διαδρομή στην Ελλάδα βρίσκεται στην Κρήτη;

Πιο συγκεκριμένα ο επαρχιακός δρόμος που συνδέει το χωριό Καλλικράτη με το Καψόδασος στο Οροπέδιο Καλλικράτη της περιφερειακής ενότητας Χανίων είναι μια διαδρομή μοναδικού κάλους καθώς η υψομετρική διαφορά ύψους 800 μέτρων κυριολεκτικά σε μεταφέρει από την θάλασσα στα σύννεφα.

Πρόκειται για μια εκπληκτική διαδρομή μήκους 11χλμ με 27 πολύ δύσκολες, επικίνδυνες και απαιτητικές φουρκέτες που όμοια της δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

Ο οδηγός, κατά την διαδρομή του, μπορεί να απολαύσει την υψομετρική διαφορά αφού ανεβαίνει σιγά – σιγά από την θάλασσα, ωστόσο, δεν επιτρέπεται το παραμικρό λάθος.

Στην δαιδαλώδη αυτή διαδρομή, δεν υπάρχουν πουθενά προστατευτικά ή έξοδος διαφυγής, ενώ οι επιβάτες βρίσκονται ανάμεσα σε βράχους και κοτρώνες.