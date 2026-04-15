Ο πρωθυπουργός βρέθηκε και πάλι στον Ευαγγελισμό ώστε να ενημερωθεί για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά την ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν νωρίτερα στο VIP του Ελευθέριος Βενιζέλος όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και στην συνέχει μετέβη στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μεταβεί και το πρωί στο νοσηλευτικό ίδρυμα λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στενού του συνεργάτη, ο οποίος κατάρρευσε στον πρωινό καφέ.