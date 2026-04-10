Σε επ’ αυτοφώρω σύλληψη προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, μετά από υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένου.

Η δράστιδα είναι 23χρονη ημεδαπή, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, μαζί με δύο συνεργούς της, προσποιήθηκαν τους λογιστές και έπεισαν έναν 83χρονο να μεταβεί σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Νεάπολη. Εκεί, τον έπεισαν να κάνει ανάληψη 5.000 ευρώ, τα οποία θα παρέδιδε σε άτομο που τον περίμενε στην είσοδο της πολυκατοικίας του.

Ο ηλικιωμένος, ωστόσο, ενημέρωσε την τράπεζα για την ύποπτη συναλλαγή και ειδοποιήθηκε άμεσα το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του παθόντος, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 23χρονη επί τόπου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, την προηγούμενη ημέρα οι ίδιοι δράστες είχαν καταφέρει, με παρόμοιο τρόπο, να αποσπάσουν από τον 83χρονο το ποσό των 10.000 ευρώ καθώς και χρυσαφικά. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.