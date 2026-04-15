Ο ισραηλινός στρατός (IDF) έλαβε εντολή να εξουδετερώσει όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ που δρουν στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με στρατιωτικό ανακοινωθέν της 14ης Απριλίου 2026. Η περιοχή δράσης εκτείνεται έως τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων.

«Έδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία επικαλείται δηλώσεις του αντιστράτηγου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ φέρεται να έκανε τη δήλωση αυτή κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, σημείωσε ότι περισσότεροι από 1.700 μαχητές της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της πρόσφατης κλιμάκωσης των εχθροπραξιών τον περασμένο μήνα.

Κοινές επιχειρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες

«Στην κοινή επιχείρηση με τον αμερικανικό στρατό, χτυπήσαμε σοβαρά το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, τους απογυμνώσαμε από τις αμυντικές τους δυνατότητες και τους αποδυναμώσαμε. Τώρα δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να επιτύχουν στο πυρηνικό ζήτημα, στο Στενό του Ορμούζ και σε άλλα ζητήματα», δήλωσε ο Ζαμίρ.

הרמטכ״ל בביקור באוגדה 162 בגזרה המערבית בדרום לבנון: “אתמול אישרנו תוכניות להמשך – הן בלבנון והן באיראן. בפעולה משותפת עם צבא ארה״ב פגענו במשטר הטרור האיראני בצורה קשה, הפשטנו אותם מיכולותיהם ההגנתיות והחלשנו אותם. כעת אסור לתת להם הישגים בסוגיית הגרעין, בהורמוז ובשאר הנושאים שעל… pic.twitter.com/6JYROu7hU3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 15, 2026

Ο αρχηγός του IDF υπογράμμισε ακόμη πως «τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας είναι οπλισμένα και έτοιμα, και οι στόχοι είναι φορτωμένοι στα συστήματα», επισημαίνοντας την ετοιμότητα των ισραηλινών δυνάμεων για συνέχιση των επιχειρήσεων.

