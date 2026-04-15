Βανδαλισμός στη Γλυφάδα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στην τοπική κοινότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι εισέβαλαν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφήνοντας πίσω τους σκηνές απόλυτης καταστροφής. Οι δράστες δεν περιορίστηκαν σε φθορές, αλλά αφαίρεσαν περίπου 8.000 ευρώ από το γραφείο του διευθυντή και έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Οι εικόνες που αντίκρισαν το πρωί οι εκπαιδευτικοί και οι δημοτικοί υπάλληλοι ήταν σοκαριστικές. Οι εισβολείς άδειασαν περίπου 20 πυροσβεστήρες, έσπασαν πόρτες και γραφεία, ενώ πέταξαν μπογιές και αντικείμενα στους τοίχους, προκαλώντας εκτεταμένη καταστροφή στους χώρους του σχολείου.

Άμεση κινητοποίηση του Δήμου Γλυφάδας

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 15 Απριλίου 2026, συνεργεία του Δήμου Γλυφάδας ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, με στόχο το σχολείο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τους μαθητές τη Δευτέρα. Πολλοί εργαζόμενοι επέστρεψαν από τις άδειές τους για να συνδράμουν στην προσπάθεια.

Ο δήμαρχος Γιώργος Παπανικολάου ευχαρίστησε δημόσια όσους συμμετέχουν στις εργασίες και τους αρμόδιους αντιδημάρχους για τον συντονισμό. Όπως σημείωσε, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Δήμαρχος Γλυφάδας

«Από νωρίς σήμερα το πρωί, τα συνεργεία του Δήμου μας εργάζονται πυρετωδώς στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας για να επαναφέρουν το κτίριο στην προτέρα του κατάσταση.

​Σημειώνω ότι αρκετοί εργαζόμενοι επέστρεψαν από τις άδειές τους προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν τη Δευτέρα, όταν και οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς

​Ευχαριστώ επίσης την Αντιδήμαρχο Παιδείας, Άννυ Καυκά, και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημήτρη Τσακίρη, για τον εξαιρετικό συντονισμό αυτής της προσπάθειας. Παράλληλα, οι έρευνες προχωρούν.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, οι δράστες – που κατά πάσα πιθανότητα είναι ανήλικοι που κινούνται στα νότια προάστια – αναμένεται να ταυτοποιηθούν σύντομα από τις αστυνομικές αρχές.

​Όπως ήδη ξεκαθαρίσαμε, μαζί με τους Διευθυντές των σχολείων θα ζητήσουμε από τη Δικαιοσύνη την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων και την πλήρη αποζημίωση για όλες τις καταστροφές.

​Καλούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, τους γονείς των δραστών να προσέλθουν στον Δήμο και να πράξουν το αυτονόητο: Να αναλάβουν την ευθύνη έναντι της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας μας, καταβάλλοντας τη δέουσα χρηματική αποζημίωση.

​Η προστασία της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα των σχολείων μας, πρέπει να είναι για όλους μας καθήκον αδιαπραγμάτευτο».