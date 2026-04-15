Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της ΓΑΔΑ πραγματοποίησε ειδική τροχονομική δράση το βράδυ της 14ης Απριλίου 2026, με στόχο την αποτροπή αυτοσχέδιων αγώνων στον λόφο του Λυκαβηττού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν δέκα παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, μη χρήση προστατευτικού κράνους και πρόκληση θορύβου από ηχοσύστημα. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν πέντε άδειες ικανότητας οδήγησης.

Σύμφωνα με την τροχαία, τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν μανούβρες πλαγιολίσθησης (drift), προκειμένου να επιδείξουν τις ικανότητές τους, παραβιάζοντας τον Κ.Ο.Κ.

Οι αρχές τονίζουν ότι παρόμοιες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών.