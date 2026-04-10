Επικίνδυνες κόντρες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες συνεχίζουν να μετατρέπουν την παραλιακή λεωφόρο σε αυτοσχέδια πίστα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Στη Βούλα, μόλις ανάβει το πράσινο φανάρι στη Λεωφόρο Καραμανλή, οδηγοί πατούν τέρμα το γκάζι, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προκαλώντας τρόμο στους διερχόμενους. Όπως αποκαλύπτει βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, δύο ασυνείδητοι οδηγοί ηλικίας 19 και 32 ετών, επιδόθηκαν σε αγώνα ταχύτητας τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Οι δύο άνδρες κινήθηκαν με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 150 χλμ./ώρα, σε δρόμο όπου το ανώτατο όριο είναι μόλις 50 χλμ./ώρα. Χωρίς να υπολογίζουν κανέναν, έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους αλλά και των υπολοίπων. Λίγα μέτρα πιο κάτω, στη συμβολή των οδών Αθήνας και Νιόβης στη Βουλιαγμένη, αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν και τους πέρασαν χειροπέδες.

Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας στα νότια προάστια

Οι έλεγχοι της Τροχαίας εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα, με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων αυτών. Μόνο μέσα σε δύο 24ωρα, βεβαιώθηκαν 42 παραβάσεις σε οδηγούς που συμμετείχαν σε κόντρες ή πραγματοποιούσαν επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας, αρκετοί από τους παραβάτες κυκλοφορούσαν χωρίς δίπλωμα, ενώ άλλοι είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες από τα οχήματά τους για να αποφύγουν τα πρόστιμα από τις κάμερες και τα ραντάρ.