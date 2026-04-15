Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μαρίζα Κωχ, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από ανάρτησή της στο Facebook την Τετάρτη 15 Απριλίου. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια αποκάλυψε την περιπέτεια που περνά με την υγεία της, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η αγαπημένη καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως παραμένει καθηλωμένη σε κρεβάτι του ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου, εξαιτίας ενός ραγίσματος στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς της. Η ίδια μοιράστηκε την εμπειρία της με ειλικρίνεια, δεχόμενη πλήθος ευχών για ταχεία ανάρρωση.

Δείτε την ανάρτηση της Μαρίζας Κωχ:

«Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας»

Συγκεκριμένα, η Μαρίζα Κωχ στη δημοσίευση που πραγματοποίησε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Αγαπημένοι μου, ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της.

Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου.

Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας “Καθημερινή”. Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα».