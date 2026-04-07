Το κάπνισμα στον χώρο εργασίας και ειδικότερα τα διαλείμματα για τσιγάρο επανέρχονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ζητούν από τους εργαζομένους να «επιστρέψουν» τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτή τη συνήθεια. Σε ένα περιβάλλον όπου η παραγωγικότητα και η ακριβής καταγραφή του χρόνου εργασίας αποκτούν αυξημένη σημασία, η πρακτική αυτή παύει να αποτελεί εξαίρεση.

Η λογική πίσω από αυτή την προσέγγιση βασίζεται στην αρχή ότι το κάπνισμα δεν θεωρείται φυσιολογική ανάγκη, σε αντίθεση με άλλες σύντομες διακοπές, όπως η χρήση τουαλέτας. Έτσι, ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη εργάσιμος, επιτρέποντας στον εργοδότη να ζητήσει την αναπλήρωσή του.

Στην πράξη, πολλές εταιρείες εφαρμόζουν συστήματα καταγραφής χρόνου –από κάρτες εισόδου έως ψηφιακές εφαρμογές– για να παρακολουθούν τις κινήσεις των εργαζομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εργαζόμενος καλείται να «χτυπήσει» κάρτα κατά την έξοδο και την επιστροφή του, με αποτέλεσμα ο χρόνος απουσίας να αφαιρείται από το ημερήσιο ωράριο.

Αν ο εργαζόμενος δεν αναπληρώσει τον χρόνο αυτό, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι δεν έχει συμπληρώσει το συμφωνημένο ωράριο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κυρώσεις. Η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο το παραδοσιακό κάπνισμα όσο και τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς η λογική παραμένει η ίδια.

Τα καθιερωμένα διαλείμματα και οι εξαιρέσεις

Υπάρχουν ωστόσο και εξαιρέσεις. Τα προβλεπόμενα διαλείμματα, όπως το 15λεπτο για καφέ, καλύπτουν τέτοιες δραστηριότητες χωρίς να απαιτείται αναπλήρωση χρόνου. Το ζήτημα προκύπτει όταν τα διαλείμματα για τσιγάρο είναι επιπλέον και επαναλαμβανόμενα μέσα στην ημέρα.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αυστηρότερου ελέγχου του χρόνου εργασίας, που ενισχύεται από την τεχνολογία και τη στροφή προς πιο «μετρήσιμα» μοντέλα παραγωγικότητας. Παράλληλα, λειτουργεί και ως έμμεσο αντικίνητρο για το κάπνισμα, καθώς συνδέει τη συνήθεια αυτή με απώλεια προσωπικού χρόνου.

Παρά τις αντιδράσεις που προκαλεί, η πρακτική αυτή αναδεικνύει ένα βασικό ερώτημα για το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον: μέχρι ποιο σημείο φτάνει το δικαίωμα του εργαζομένου σε μικρά διαλείμματα και πού αρχίζει η υποχρέωση τήρησης του ωραρίου;

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα προς τους εργαζομένους είναι σαφές: όσοι επιλέγουν να καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εργασίας, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο χρόνος αυτός δεν θεωρείται δεδομένος – και πιθανότατα θα χρειαστεί να τον «πληρώσουν» με τον δικό τους χρόνο στο τέλος της ημέρας.

Πηγή: Efe