Οι Μαλδίβες έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει διαγενεακή απαγόρευση του καπνίσματος, απαγορεύοντας την αγορά και χρήση προϊόντων καπνού σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια ιστορική αλλαγή στη δημόσια υγεία του νησιωτικού έθνους του Ινδικού Ωκεανού.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Πρόεδρο Μοχάμεντ Μουίζου νωρίτερα φέτος, με στόχο όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας «να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και να προωθήσει μια γενιά χωρίς καπνό».

«Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, απαγορεύεται στα άτομα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να τους πωλούνται προϊόντα καπνού εντός των Μαλδίβων», ανακοίνωσε το υπουργείο.

«Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού και οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να επαληθεύουν την ηλικία πριν από την πώληση».

Πλήρης απαγόρευση για ατμίσματα και ηλεκτρονικά τσιγάρα

Το μέτρο συνοδεύεται από ολική απαγόρευση εισαγωγής, πώλησης, διανομής, κατοχής και χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Το υπουργείο Υγείας ξεκαθάρισε ότι «η απαγόρευση ισχύει τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επισκέπτες» της νησιωτικής χώρας, που αποτελείται από 1.191 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησιά, διάσπαρτα κατά μήκος του ισημερινού και διάσημα για τα πολυτελή τουριστικά τους θέρετρα.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν υψηλά πρόστιμα:50.000 ρουφίγια (περίπου 3.200 δολάρια) για πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικο, 5.000 ρουφίγια (περίπου 320 δολάρια) για χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ή συσκευής ατμίσματος.

Παγκόσμιο ενδιαφέρον και συγκρίσεις

Η απόφαση των Μαλδίβων έρχεται σε μια στιγμή που πολλές χώρες εξετάζουν τη λεγόμενη “γενεακή απαγόρευση καπνίσματος” μια ρύθμιση που ουσιαστικά βάζει τέλος στην πώληση καπνού σε ολόκληρη μελλοντική γενιά πολιτών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια αντίστοιχη πρόταση βρίσκεται ακόμη στη νομοθετική διαδικασία, ενώ η Νέα Ζηλανδία, που ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που την εφάρμοσε, την κατήργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εφαρμογή της.

Ένα «πείραμα» δημόσιας υγείας με διεθνή απήχηση

Η κυβέρνηση των Μαλδίβων επισημαίνει ότι η νέα νομοθεσία δεν στοχεύει μόνο στη μείωση του καπνίσματος, αλλά και στην πλήρη εξάλειψη της κουλτούρας του καπνού από τις νεότερες γενιές.

«Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ένα μέλλον χωρίς καπνό για τους νέους πολίτες των Μαλδίβων και να συμβάλει στην υγεία, την ευημερία και τη βιωσιμότητα του έθνους μας», σημειώνει το υπουργείο.

Με πληροφορίες: The Guardian