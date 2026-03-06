Η Χεζμπολάχ, η φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου, απηύθυνε σήμερα «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, καλώντας τους να απομακρυνθούν από περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα με τον Λίβανο. Η ανακοίνωση έρχεται μία ημέρα μετά από αντίστοιχη ισραηλινή προειδοποίηση προς κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου.

«Πρέπει να εκκενώσετε όλες τις περιοχές που βρίσκονται τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα», ανέφερε η Χεζμπολάχ σε μήνυμα που μετέδωσε στα εβραϊκά μέσω του καναλιού της στην εφαρμογή Telegram.

Η οργάνωση αιτιολόγησε την προειδοποίηση επικαλούμενη την ανάπτυξη στη συγκεκριμένη ζώνη του βόρειου Ισραήλ στρατιωτικών οχημάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς στρατιωτών.