Το Πεντάγωνο έδωσε εντολή σε δεύτερο αεροπλανοφόρο και στα συνοδευτικά του πλοία να προετοιμαστούν για ανάπτυξη στην περιοχή του Κόλπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Η απόφαση έρχεται καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν με συνέπειες «πολύ τραυματικές» σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί συμφωνία, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε «κάποιον σκεπτικισμό» για τις πιθανότητες επιτυχίας των διαπραγματεύσεων.

«Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, διαφορετικά θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία θα ολοκληρωθούν μέσα σε έναν μήνα.

«Θα τους μιλάω για όσο καιρό θέλουν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως, αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα περάσει στη «δεύτερη φάση», η οποία θα είναι «πολύ σκληρή» για τους Ιρανούς.

Αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει στο αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios ότι εξετάζει την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου στη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προετοιμαστεί για πιθανή στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, το νέο αεροπλανοφόρο θα σταλεί μετά το USS Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται ήδη στην περιοχή από τον Ιανουάριο μαζί με τα συνοδευτικά του πλοία.

Το Πεντάγωνο δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για επικοινωνία. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δεν είχαν σχολιάσει το θέμα εκτός ωραρίου εργασίας.

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford στον Κόλπο

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Καραϊβική, θα σταλεί στον Κόλπο, όπου ήδη επιχειρεί το Abraham Lincoln.

«Το πλήρωμα του πλοίου ενημερώθηκε για την απόφαση χθες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που ζήτησαν να μην κατονομαστούν», έγραψαν οι New York Times.

Τα μαχητικά αεροσκάφη του αεροπλανοφόρου Ford είχαν συμμετάσχει στη στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο.

Ήδη από την Τετάρτη, η Wall Street Journal είχε αναφέρει ότι εξετάζεται η ανάπτυξη δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή, πληροφορία που επιβεβαίωσε και το CBS News.