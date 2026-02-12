Η κυβέρνηση Τραμπ παρέδωσε μυστικά περίπου 6.000 τερματικά δορυφορικού διαδικτύου Starlink στο Ιράν, μετά τη βίαιη καταστολή των πανεθνικών διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα από το καθεστώς. Η κίνηση αυτή σηματοδότησε την πρώτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση έστειλε άμεσα την τεχνολογία στη χώρα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η επιχείρηση είχε στόχο να βοηθήσει Ιρανούς διαφωνούντες να διατηρήσουν τις επικοινωνίες τους, καθώς η Τεχεράνη περιόρισε δραστικά την πρόσβαση στο διαδίκτυο εν μέσω του πιο αιματηρού κύματος ανταρσίας εδώ και δεκαετίες.

Οι ιρανικές αρχές επέβαλαν σχεδόν ολικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο στις 8 Ιανουαρίου 2026, όταν ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις εξαιτίας της κατάρρευσης του νομίσματος και της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν ότι η διακοπή των επικοινωνιών εμπόδισε την τεκμηρίωση της καταστολής, ενώ ακτιβιστές ανέφεραν πως οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν χιλιάδες διαδηλωτές.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Ακτιβιστών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, οργανισμό με έδρα τις ΗΠΑ που επαληθεύει τους θανάτους μέσω δικτύου τοπικών ακτιβιστών, ο επιβεβαιωμένος αριθμός νεκρών ξεπερνά τους 7.000. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι τα πραγματικά θύματα είναι πολύ περισσότερα. Το Associated Press δεν έχει κατορθώσει να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η ιρανική κυβέρνηση.

Το Starlink, που λειτουργεί μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς παρακάμπτοντας τα επίγεια δίκτυα, αποτέλεσε έναν από τους ελάχιστους τρόπους για τους Ιρανούς να μεταδώσουν πλάνα από τη βία. Η ερευνήτρια της Διεθνούς Αμνηστίας R. Bahre δήλωσε στο Reuters ότι σχεδόν όλα τα επαληθευμένα βίντεο που καταγράφουν διαδηλωτές νεκρούς ή τραυματισμένους από τις δυνάμεις ασφαλείας προέρχονταν από χρήστες με πρόσβαση στο Starlink.

Η αποστολή και η συνεργασία με τη SpaceX

Η αποστολή από τις ΗΠΑ προστίθεται σε περίπου 50.000 τερματικά Starlink που ακτιβιστές και λαθρέμποροι είχαν ήδη μεταφέρει στο Ιράν τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Bloomberg. Πριν από την επιχείρηση αυτή, τα περισσότερα τερματικά εισέρχονταν μέσω ορεινών διαδρομών από την κουρδική περιοχή του Ιράκ ή με ταχύπλοα από το Ντουμπάι.

Η SpaceX παρείχε δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία για τους Ιρανούς χρήστες στα μέσα Ιανουαρίου, καθώς η καταστολή εντεινόταν. Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι είχε συζητήσει με τον Έλον Μασκ την ενίσχυση της συνδεσιμότητας του Starlink στο Ιράν, δηλώνοντας ότι «είναι πολύ καλός σε τέτοιου είδους πράγματα».

Οι ιρανικές αρχές αντέδρασαν έντονα στην παρουσία των συστημάτων Starlink. Με βάση νομοθεσία που θεσπίστηκε το 2025, η κατοχή τερματικού μπορεί να θεωρηθεί πράξη κατασκοπείας και να τιμωρηθεί με ποινές φυλάκισης έως δέκα ετών. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποιούν εξοπλισμό παρεμβολής στρατιωτικού επιπέδου και drones για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών δορυφορικών πιάτων στις στέγες.