Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ πρόκειται να συναντηθούν σήμερα με αμερικανούς στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση αιχμαλωσίας του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο —μια επιχείρηση την οποία ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης δεν παύει να εξυμνεί για την «αποτελεσματικότητά» της.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, παρουσία μελών των ειδικών δυνάμεων και των οικογενειών τους. Η ανακοίνωση έγινε από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εκτενώς στην επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, ο οποίος πλέον κρατείται στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «μια από τις λαμπρές, ταχείες, θανάσιμες» στρατιωτικές επιχειρήσεις «που έγιναν ποτέ». Όπως δήλωσε, «μπήκαμε σε μια πολύ μεγάλη κι ισχυρή στρατιωτική βάση με μια ομάδα πατριωτών απίστευτα ικανών, που αγαπούν τη χώρα μας».

Το μυστηριώδες όπλο «Discombobulator»

Σε επόμενες δηλώσεις του, ο πρόεδρος αναφέρθηκε στη χρήση ενός νέου, μυστηριώδους όπλου, στο οποίο έδωσε ο ίδιος το όνομα «Discombobulator». Όπως εξήγησε, πρόκειται για τεχνολογία που επιτρέπει την απενεργοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας αντιπάλων.

«Μπήκαμε, πάταγαν κουμπιά και δεν δούλευε τίποτα. Καμιά από τις συσκευές τους δεν δούλευε, να τι έγινε», δήλωσε στο NBC News, επιβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος επέλεξε το όνομα του όπλου.

Σε άλλη συνέντευξή του στη New York Post, πρόσθεσε: «Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω. Αλλά αφήστε με απλά να σας πω, ξέρετε τι έγινε; Καμιά από τις συσκευές τους δεν δούλευε, αυτό έγινε». Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αντίπαλες δυνάμεις «δεν μπόρεσαν να εκτοξεύσουν ούτε έναν πύραυλο».

Η επιχείρηση και οι απώλειες

Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλωσία του Μαδούρο και της Φλόρες είχε βαρύ απολογισμό. Σύμφωνα με γνωστές πληροφορίες, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 55 άνθρωποι —23 στρατιωτικοί της Βενεζουέλας και 32 αστυνομικοί και στρατιωτικοί από την Κούβα— ενώ ο αριθμός των αμάχων θυμάτων παραμένει αδιευκρίνιστος. Ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για 70 έως 80 νεκρούς συνολικά.

«Εξαιρετικές» σχέσεις με τη Βενεζουέλα

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι «οι σχέσεις με τη Βενεζουέλα είναι, για να το θέσουμε συγκρατημένα, εξαιρετικές!». Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, συνεργάζεται στενά με τη νέα κυβέρνηση στο Καράκας, η οποία αποτελείται κυρίως από στενούς συνεργάτες του ανατραπέντος προέδρου Μαδούρο.

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει την πρόθεσή του να αναλάβει προσωπικά τον έλεγχο της εκμετάλλευσης και της πώλησης του πετρελαίου της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών βρίσκεται σε νέα φάση.