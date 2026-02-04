Οι αμερικανικές Αρχές πρόκειται να ανακοινώσουν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, την ποινή που θα εκτίσει ο Ράιαν Ρουθ, 59 ετών.

Ο Ρουθ κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα τον Σεπτέμβριο του 2024.

Το περιστατικό συνέβη δύο μήνες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024.

Οι αμερικανικές Αρχές αναμένεται να ανακοινώσουν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, την ποινή που θα επιβληθεί στον 59χρονο Ράιαν Ρουθ. Ο Ρουθ κρίθηκε ένοχος από την αμερικανική δικαιοσύνη για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του προέδρου στη Φλόριντα, τον Σεπτέμβριο του 2024, δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για απόπειρα δολοφονίας του τότε προεδρικού υποψηφίου.

Η δίκη και η ετυμηγορία

Τον Σεπτέμβριο, ορκωτό δικαστήριο στη Φλόριντα έκρινε τον Ράιαν Ρουθ ένοχο για πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και εκείνη της απόπειρας δολοφονίας υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Ρουθ επιχείρησε να αυτοκτονήσει με ένα στυλό, ωστόσο οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν άμεσα και απέτρεψαν την πράξη του.

Η θέση της εισαγγελίας

«Τα εγκλήματα του Ρουθ δικαιολογούν αναντίρρητα ποινή ισόβιας κάθειρξης: για μήνες σκόπευε να δολοφονήσει έναν μεγάλο υποψήφιο για την προεδρία, κατέδειξε τη βούλησή του να σκοτώσει οποιονδήποτε βρισκόταν στον δρόμο του και δεν έχει έκτοτε εκφράσει ούτε λύπη ούτε μεταμέλεια προς τα θύματά του», ανέφεραν οι εισαγγελείς, σύμφωνα με το δίκτυο ABC News.

Οι ίδιοι επισήμαναν ότι τα εγκλήματα για τα οποία κρίθηκε ένοχος ο Ρουθ καταδεικνύουν λεπτομερή σχεδιασμό, προμελέτη και πλήρη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή.

Η υπεράσπιση και η σύλληψη

Ο Ρουθ, που είχε δηλώσει αθώος, ανέλαβε ο ίδιος την υπεράσπισή του στη δίκη, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον Τραμπ ή οποιονδήποτε άλλον.

Υπενθυμίζεται ότι. συνελήφθη στις 15 Σεπτεμβρίου 2024 από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με την προστασία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στις ΗΠΑ. Οι πράκτορες τον εντόπισαν οπλισμένο κοντά στο γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ.