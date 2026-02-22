Βαρόμετρο για το πότε χρονικά μπορεί να ξεκινήσει η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν είναι η άφιξη στην Ανατολική Μεσόγειο του αεροπλανοφόρου Gerald Ford.

To αεροπλανοφόρο αυτό είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό πλωτό όπλο που διαθέτουν οι ΗΠΑ, τόσο εξαιτίας του αριθμού των αεροσκαφών που μεταφέρει όσο και για τα αμυντικά συστήματα που ενσωματώνει.

Στις 20 Φεβρουαρίου το πλοίο βρισκόταν στα στενά του Γιβραλτάρ και μέχρι την Τρίτη αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Σούδας.

Τέσσερις μέρες για ανεφοδιασμό

Εκεί, όπως μετέδωσε μέσω του MEGA ο Μαρίνος Γκασιάμης, το Gerald Ford θα παραμείνει τέσσερις μέρες για αναφοδιασμό και στη συνέχεια θα αποπλεύσει προς το Ισραήλ όπου θα φτάσει μετά από δύο μέρες για να λάβει θέση μάχης.

Και ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν σχεδόν 400 μαχητικά αεροσκάφη για να επιτεθούν κατά του Ιράν, το καθεστώς της Τεχεράνης φαίνεται να προχωρά ταχύτατα σε επανεξοπλισμό και αναβάθμιση των αμυντικών του συστημάτων και δυνατοτήτων.

Ρωσικοί πύραυλοι

Μόλις το βράδυ το Κυριακής, υποστηρίχτηκε από τους Financial Times ότι η Τεχεράνη έχει συνάψει συμφωνία 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Μόσχα, για την προμήθεια χιλιάδων εξελιγμένων πυραύλων.

Η πληροφορία αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των συνεχιζόμενων απειλών του Ιράν κατά του Λευκού Οίκου για την καταστροφή του αεροπλανοφόρου Λίνκολν που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σε απόσταση δηλαδή 700 χιλιομέτρων από το Ιράν.

Προσομοίωση επίθεσης στο αεροπλανοφόρο

Στο πλαίσιο του πολέμου της προπαγάνδας που πάντα προηγείται, οι Ιρανοί δημιούργησαν βίντεο με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, όπου δείχνουν επίθεση με πυραύλους και με νάρκες κατά του αεροπλοανοφόρου Λίνκολν, στέλνοντας έτσι μήνυμα στον Λευκό Οίκο να μην διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πλέον η κλιμακωτή διάταξη και η πυκνότητα των αμερικανικών δυνάμεων, από τη Γερμανία μέχρι και την Ιορδανία και το Κατάρ, καταδεικνύει ότι η επίθεση κατά του Ιράν είναι θέμα χρόνου.

Από το Ράμσταϊν μέχρι τη Σικελία και τη Σούδα, υπάρχουν σε ετοιμότητα 100 μαχητικά και πάνω από 75 ιπτάμενα τάνκερ πέραν των 90 αεροσκαφών που μεταφέρει το Ford.

Την ίδια στιγμή στις βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έχουν προωθηθεί τουλάχιστον 120 μαχητικά, ιπτάμενα τάνκερ και ιπτάμενα ραντάρ φανερώνοντας ότι η «άκαρπη» αναδίπλωση ενός τόσο μεγάλου στρατιωτικού μηχανισμού είναι πολύ δύσκολη.

Η συμφωνία με τη Ρωσία για τους πυραύλους

Το πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη και τι αποτέλεσμα θα έχουν οι διαπραγματεύσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Ομάν, μένει να φανεί.

Όμως η αποκάλυψη των Financial Times ότι Ιράν και Ρωσία φέρεται να έχουν συνάψει μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων εκτοξευόμενων από τον ώμο, φανερώνει – εφόσον αληθεύει το δημοσίευμα – τη μάχη με τον χρόνο που δίνει από την πλευρά του το θεοκρατικό καθεστώς.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει στο Ιράν 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης τύπου “Verba” και 2.500 πυραύλους “9M336” μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι Financial Times επικαλούνται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της, καθώς και πληροφορίες από αξιωματούχους με γνώση της συγκεκριμένης συμφωνίας.

