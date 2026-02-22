Ιράν και Ρωσία φέρονται να έχουν συνάψει μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων εκτοξευόμενων από τον ώμο, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, προβλέπει ότι η Ρωσία θα παραδώσει στο Ιράν 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης τύπου “Verba” και 2.500 πυραύλους “9M336” μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Financial Times επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της, καθώς και πληροφορίες από άτομα με γνώση της συγκεκριμένης συμφωνίας.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες αυτές.

Στο μεταξύ, προειδοποίηση πρώην στελέχους των μυστικών υπηρεσιών προκαλεί έντονη συζήτηση στην Ουάσιγκτον και εκτός αυτής, μετά από ισχυρισμούς ότι στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «εντός των επόμενων δύο ημερών», την ώρα που η διπλωματία συνεχίζεται σε δημόσιο επίπεδο.

Μιλώντας στο Julian Dorey Podcast, ο πρώην αξιωματικός της CIA Τζον Κιριάκου υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λάβει την τελική απόφαση για επίθεση στο Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, η πληροφορία προήλθε από πρώην συνάδελφό του που είχε πρόσφατα βρεθεί εντός του Λευκού Οίκου.

Ο Κιριάκου ισχυρίστηκε ότι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσίως θέσει τελεσίγραφο δέκα ημερών προς την Τεχεράνη για να αποδεχθεί εκτεταμένους περιορισμούς στα πυραυλικά και πυρηνικά της προγράμματα, τέτοιες προθεσμίες μπορεί να λειτουργούν ως «στρατηγική παραπλάνηση» και όχι ως πραγματικά χρονικά όρια.