Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατιωτικά έτοιμες να προχωρήσουν σε πόλεμο με το Ιράν μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με τον απόστρατο ναύαρχο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τζέιμς Σταυρίδη, ο οποίος υπήρξε ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ.

Μιλώντας στη συνδρομητική πλατφόρμα ανεξάρτητης δημοσιογραφίας Noosphere, στην Ουάσιγκτον, ο Σταυρίδης αναφέρθηκε στις δυνάμεις και τα οπλικά συστήματα που έχουν ήδη τεθεί σε ετοιμότητα και ανέλυσε τόσο τους δυνητικούς τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ μπορεί να επιτεθούν κατά της Τεχεράνης όσο και τα ποσοστά επιτυχίας.

«Θα σας δώσω τρεις λέξεις από το λεξιλόγιο του Πενταγώνου, οι οποίες είναι «Στρώσε το τραπέζι», είπε ο ναύαρχος.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία προετοιμασίας της επίθεσης και κατά τη γνώμη μου, αυτό γίνεται όχι απλώς για να απειλήσουμε τους Ιρανούς.

Αν δει κανείς τη διάταξη των οπλικών συστημάτων που μετακινούνται και το πού κατευθύνονται, τότε η εικόνα μας δείχνει ότι απέχουμε ημέρες από μία επίθεση και όχι εβδομάδες».

Ο ναύαρχος πρόσθεσε ότι υπάρχει ακόμη η πιθανότητα να αποφευχθεί η στρατιωτική δράση, επισημαίνοντας πως αυτή η μαζική κινητοποίηση μπορεί να εντάσσεται σε μια εκστρατεία εκφοβισμού.

«Η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί τη φιλοσοφία του Τέντι Ρούζβελτ, μίλα ήπια, μίλα διπλωματικά, αλλά κράτα ένα μεγάλο ραβδί…

Νομίζω ότι οι Ιρανοί δεν κρατούν καλά φύλλα στα χέρια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χωρίς χερσαία εισβολή, αλλά με αεροπορικές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη κι αν πραγματοποιηθούν επιθέσεις, δεν προβλέπεται εισβολή αμερικανικών στρατευμάτων εντός του Ιράν. Υπενθύμισε τη δυσάρεστη εμπειρία της εισβολής στο Ιράκ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος και τον πληθυσμό του Ιράν.

«Αν δούμε την εμπειρία που αποκομίσαμε από την επίθεση στο Ιράκ, μιας χώρας με το μισό μέγεθος και τον μισό πληθυσμό του Ιράν, πρέπει να θυμόμαστε ότι το Ιράν έχει περίπου 90 εκατομμύρια κατοίκους και είναι τρεις φορές μεγαλύτερο από το Τέξας», σημείωσε.

Αμφιβολίες για την επιτυχία των επιθέσεων

Παρά τη στρατιωτική ετοιμότητα, ο ναύαρχος δεν εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις πιθανότητες επιτυχίας του Τραμπ σε περίπτωση αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

«Τοποθετώ τις πιθανότητες επιτυχίας στο ένα προς τέσσερα, δηλαδή περίπου 25% να πάνε όλα πολύ καλά», είπε.

«Να εξουδετερωθεί ο Αγιατολάχ και… να ανθίσει η δημοκρατία. Υπάρχει όμως και ένα αντίστοιχο ένα προς τέσσερα ότι η δουλειά θα πάει πολύ άσχημα, με τον ιρανικό στρατό να συσπειρώνεται γύρω από τα απομεινάρια του καθεστώτος. Και στο ενδιάμεσο, υπάρχει το 50% πιθανότητας να έχουμε απλώς ένα ακόμη χάος, όπως έχουμε ξαναδεί».

Θέσεις μάχης παίρνει ο στόλος των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, ανάμεσά τους το USS Abraham Lincoln, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις φρεγάτες. Επιπλέον μονάδες κατευθύνονται προς την περιοχή, ενώ το USS Gerald R. Ford πλέει ήδη προς τον Κόλπο, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά.

Η ταυτόχρονη παρουσία δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή θεωρείται σπάνια και είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά τον Ιούνιο, όταν διατάχθηκαν βομβαρδισμοί σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο 12ήμερης σύγκρουσης που είχε ξεκινήσει το Ισραήλ.