Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «υποθέτω πως μπορώ να πω ότι το εξετάζω», απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο ενός περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters .Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο.

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι ένα σχέδιο συμφωνίας για τα πυρηνικά θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών». Όπως είπε, η Τεχεράνη σκοπεύει να παρουσιάσει το σχέδιο αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί, αναφερόμενος στον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι το σχέδιο θα είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών». Ο ίδιος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη, με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Επίσης, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να σταματήσει πλήρως τον εμπλουτισμό ουρανίου. Οι συνομιλίες, όπως εξήγησε, επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μπορεί να υλοποιηθεί ειρηνικά.

«Η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί στο MSNBC. «Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, θα είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του θα λάβει «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης». Αυτά θα περιλαμβάνουν τόσο τεχνικά μέτρα όσο και πολιτικές δεσμεύσεις, με στόχο να διασφαλιστεί ο αποκλειστικά ειρηνικός χαρακτήρας του προγράμματος.

Τέλος, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας επισήμανε την παρουσία του επικεφαλής της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), Ραφαέλ Γκρόσι, στις πρόσφατες συνομιλίες, αναφέροντας ότι συμμετείχε στις συζητήσεις για πιθανά τεχνικά μέτρα.