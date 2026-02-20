Η Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, ως πρώτο βήμα πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο να την αναγκάσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για μια νέα πυρηνική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα αποφασίσει εντός των επόμενων ημερών για τις κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων, η αρχική επιχείρηση, εφόσον εγκριθεί, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες και να στοχεύσει περιορισμένο αριθμό στρατιωτικών ή κυβερνητικών εγκαταστάσεων.

Αν η Τεχεράνη δεν ανταποκριθεί στην απαίτηση για τερματισμό του πυρηνικού της προγράμματος, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε εκτεταμένη εκστρατεία κατά υποδομών του καθεστώτος. Ορισμένα σενάρια περιλαμβάνουν ακόμη και προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ιρανικής ηγεσίας.

Η επιλογή ενός περιορισμένου αρχικού πλήγματος, που δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα, δείχνει ότι ο Τραμπ εξετάζει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος τόσο ως μέσο πίεσης όσο και ως εργαλείο για την επίτευξη συμφωνίας ευνοϊκής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στρατηγική κλιμάκωσης και διπλωματικές επαφές

Πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να υιοθετήσει στρατηγική σταδιακής κλιμάκωσης, ξεκινώντας με μικρής έντασης επιθέσεις και αυξάνοντας την πίεση έως ότου διαλυθεί το πυρηνικό πρόγραμμα ή αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στο Ιράν.

Παραμένει ασαφές πόσο σοβαρά εξετάζει το συγκεκριμένο σενάριο, αν και ανώτεροι σύμβουλοι το έχουν παρουσιάσει επανειλημμένα. Τις τελευταίες ημέρες, οι συζητήσεις φέρονται να επικεντρώνονται περισσότερο σε ευρύτερης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θα αποφασίσει εντός δέκα ημερών για τα επόμενα βήματα, διευκρινίζοντας αργότερα πως το χρονικό περιθώριο δεν θα ξεπεράσει τις δύο εβδομάδες. «Θα κάνουμε συμφωνία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανησυχίες για ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για επίθεση. Τα σενάρια κυμαίνονται από επιχειρήσεις περιορισμένης διάρκειας έως πολυήμερη εκστρατεία με στόχο αλλαγή καθεστώτος.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένα πλήγματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ιρανικά αντίποινα και να οδηγήσουν σε ευρύτερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Η στάση της Τεχεράνης και οι στρατιωτικές κινήσεις

Στο διπλωματικό πεδίο, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με Ιρανούς ομολόγους τους. Η Ουάσιγκτον ζητεί τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος, περιορισμούς στο βαλλιστικό οπλοστάσιο και παύση της στήριξης ένοπλων ομάδων στην περιοχή.

Η Τεχεράνη απορρίπτει συνολική συμφωνία και επιμένει ότι δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προειδοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη και να βυθίσουν αεροπλανοφόρο, εάν δεχθούν επίθεση.

Τέλος, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 και F-22, την αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου και την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας, ενόψει πιθανών εξελίξεων.