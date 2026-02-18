Σύμφωνα με το Ynet, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται «σύντομα» να εξαπολύσει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, οδηγώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολέμου.

Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να προχωρήσει σε ευρεία στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν «σύντομα», καθώς η Τεχεράνη δεν ικανοποίησε τις αμερικανικές απαιτήσεις στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις. Η εκτίμηση αυτή ενισχύει το κλίμα επιφυλακής στο Τελ Αβίβ.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, διπλωματική πηγή ανέφερε ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει η Τεχεράνη».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λέβιτ δήλωσε ότι: «οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη θα ήταν σοφό να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση.» Επίσης πρόσθεσε πως κατεγράφη μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν.

Επισημαίνεται ότι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους. Ωστόσο, παραμένει ασαφές το πότε θα πραγματοποιηθεί ένα ενδεχόμενο χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς η απόφαση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στο Ισραήλ επικρατεί η εκτίμηση ότι πλησιάζει η καθοριστική στιγμή. Πριν από λίγα 24ωρα, αξιωματούχοι ανέφεραν πως η δράση θα μπορούσε να λάβει χώρα μέσα σε δύο εβδομάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Ynet, υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι οι εξελίξεις μπορεί να επιταχυνθούν, με πιθανότητα να σημειωθεί κίνηση εντός των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, πιθανοί αντικειμενικοί σκοποί μιας τέτοιας επίθεσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ακόμη και αλλαγή καθεστώτος. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι ένα μόνο πλήγμα δεν θα επαρκούσε για την επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά θα απαιτούνταν μια σειρά επιθέσεων που θα εκτείνονταν σε διάστημα αρκετών εβδομάδων.

Ένας από τους πιθανούς στόχους, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να είναι ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και θεσμοί των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που φέρονται να ευθύνονται για μαζικές δολοφονίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρεται, θα ήθελαν να δουν τον ιρανικό λαό να επιστρέφει στους δρόμους, όμως για να συμβεί αυτό οι αντίπαλοι του καθεστώτος θα πρέπει να πιστέψουν ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να υποστηρίξει ενεργά τις κινήσεις τους.

Παράλληλα, δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Ισραήλ έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού και στρατιωτικής ετοιμότητας, λόγω «αυξανόμενων ενδείξεων» για πιθανό κοινό αμερικανοϊσραηλινό πλήγμα στο Ιράν τις επόμενες ημέρες. Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που επικαλείται το ίδιο ρεπορτάζ ανέφερε ότι η χώρα έχει επιταχύνει τον επιχειρησιακό και αμυντικό της σχεδιασμό.

Η αναμενόμενη επίθεση, εφόσον εγκριθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα «ξεπερνούσε τον 12ήμερο πόλεμο και θα περιλάμβανε συντονισμένα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δίκτυο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι υπάρχουν παράγοντες που ενδέχεται να καθυστερήσουν μια ενδεχόμενη επίθεση. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα πρόκειται να συνέλθει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, γεγονός που θεωρείται κρίσιμο για τις επόμενες κινήσεις.

Επίσης, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώνονται στις 22 Φεβρουαρίου ενώ έχει ξεκινήσει και το Ραμαζάνι, προσθέτοντας επιπλέον παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα.

Όπως επισημαίνει το Ynet, παραμένει άγνωστο πόση σημασία αποδίδει ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτούς τους παράγοντες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες εξελίξεις.

Υπνεθυμίζεται ότι, σημερινό δημοσίευμα του Axios έκανε λόγο ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πλησιάζει ολοένα και περισσότερο σε έναν μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, το οποίο αναφέρει ότι δεν αποκλείεται σύντομα να πραγματοποιηθεί στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν.

Το Ιράν οχυρώνει κεντρική πυρηνική εγκατάσταση που είχε χτυπηθεί από τις ΗΠΑ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ιράν ενισχύει τις άμυνες σε υπόγειο συγκρότημα σηράγγων κοντά στο Νατάνζ, την πιο κρίσιμη εναπομένουσα πυρηνική εγκατάστασή του.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), δορυφορικές εικόνες της 10ης Φεβρουαρίου δείχνουν σκυρόδεμα να ρίχνεται στις εισόδους των σηράγγων. Παράλληλα, βαρύς κατασκευαστικός εξοπλισμός φαίνεται να ενισχύει ενεργά τον χώρο στο όρος Kolang-Gaz La, γνωστό και ως Pickaxe Mountain, περίπου δύο χιλιόμετρα νότια της εγκατάστασης εμπλουτισμού της Νατάνζ.

Οι νέες οχυρωματικές εργασίες πραγματοποιούνται οκτώ μήνες μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν πολλούς ιρανικούς πυρηνικούς χώρους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του Ιουνίου 2025.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πραγματοποιήσει τότε την Επιχείρηση Midnight Hammer στις 22 Ιουνίου 2025, στοχεύοντας τις εγκαταστάσεις Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν με βόμβες διάτρησης μπάνκερ και πυραύλους κρουζ Tomahawk.

Το Pickaxe Mountain δεν περιλαμβανόταν στους στόχους της επιχείρησης. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν έχει από τότε επιταχύνει την κατασκευή του συγκροτήματος, θεωρώντας το πλέον ως το σημαντικότερο άθικτο πυρηνικό του περιουσιακό στοιχείο.

