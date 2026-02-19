Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να εξαπολύσουν πλήγματα κατά του Ιράν ήδη από το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να είναι έτοιμες για δράση έως το Σάββατο, μετά τη συγκέντρωση σημαντικής αεροπορικής και ναυτικής ισχύος στη Μέση Ανατολή. Παρά ταύτα, ο Τραμπ φέρεται να έχει εκφράσει τόσο επιφυλάξεις όσο και υποστήριξη σε μια στρατιωτική ενέργεια, ενώ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με συμβούλους και συμμάχους. «Ξοδεύει πολύ χρόνο για να το σκεφτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή.

Την ίδια ώρα, Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη διάρκειας τρεισήμισι ωρών, χωρίς να υπάρξει απτό αποτέλεσμα. Ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής έκανε λόγο για «ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών», ενώ Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι «ακόμη υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση».

Η στάση του Λευκού Οίκου και οι επαφές με το Ισραήλ

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι το Ιράν αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαπραγματευτική του θέση «τις επόμενες εβδομάδες». Δεν επιβεβαίωσε, ωστόσο, αν ο Τραμπ θα παγώσει ενδεχόμενες στρατιωτικές κινήσεις στο μεταξύ. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να επισκεφθεί το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Μπεντζαμιν Νετανιάχου.

«Δεν πρόκειται να θέσω χρονοδιαγράμματα εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», τόνισε η Λέβιτ, επισημαίνοντας ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή του προέδρου, αλλά η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λέβιτ δήλωσε ότι: «οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη θα ήταν σοφό να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση».

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ισραηλινή κρατική τηλεόραση KAN, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να λάβει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ για επίθεση κατά των ιρανικών εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων.

Όπως αναφέρει το ΚΑΝ, στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ δεν θα κινηθούν στρατιωτικά κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει διατάξει τις Ένοπλες Δυνάμεις να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολέμου, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού

Αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford – η πιο προηγμένη ναυτική μονάδα των ΗΠΑ – αναμένεται να φτάσει στην περιοχή έως το Σαββατοκύριακο, ενισχύοντας την ήδη αυξημένη παρουσία αμερικανικών δυνάμεων. Παράλληλα, μαχητικά και ανεφοδιαστικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας μετακινούνται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των CNN και CBS News, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι επιχειρησιακά έτοιμες να ξεκινήσουν πλήγματα κατά του Ιράν από το Σαββατοκύριακο, εφόσον ο Τραμπ δώσει σχετική εντολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι δεν αποκλείει στρατιωτική επέμβαση, αν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν οδηγήσουν σε συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018, κατά την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (ΚΟΣΔ).

Δύο αεροπλανοφόρα και δεκάδες πολεμικά πλοία στην περιοχή

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τουλάχιστον 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή, ανάμεσά τους το USS Abraham Lincoln, εννέα αντιτορπιλικά και τρεις φρεγάτες. Επιπλέον μονάδες κατευθύνονται προς την περιοχή, ενώ το USS Gerald R. Ford πλέει ήδη προς τον Κόλπο, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά.

Η ταυτόχρονη παρουσία δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων στη Μέση Ανατολή θεωρείται σπάνια και είχε παρατηρηθεί τελευταία φορά τον Ιούνιο, όταν διατάχθηκαν βομβαρδισμοί σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο 12ήμερης σύγκρουσης που είχε ξεκινήσει το Ισραήλ.

Ενισχύσεις στους αιθέρες και ιρανική προετοιμασία

Παράλληλα με τη ναυτική κινητοποίηση, οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει ή αναπτύξει σε γειτονικές βάσεις μεγάλο αριθμό αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων F-22, F-15 και F-16, καθώς και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E3 Sentry και ανεφοδιαστικά.

Σύμφωνα με αναλυτές, δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ήδη σε βάσεις της περιοχής, κάποιες εκ των οποίων θεωρούνται ευάλωτες σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων. Από την πλευρά του, το Ιράν ενισχύει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Παρτσίν, Νατάνζ και Ισφαχάν, πραγματοποιώντας έργα σκυροδέτησης και αποκατάστασης σηράγγων, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.