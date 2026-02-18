Το Ιράν εξέδωσε σήμερα αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές του νότιου τμήματος της χώρας, μεταξύ 05:30 και 15:30 (ώρα Ελλάδος) την Πέμπτη, σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τα ναυτικά γυμνάσια που πραγματοποίησε η Τεχεράνη στο Στενό του Ορμούζ, ενώ για αύριο Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί κοινές ασκήσεις με τη Ρωσία στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν αναπτύξει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στα ιρανικά σύνορα. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει αν θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τεχεράνη ή θα κινηθεί προς άλλες επιλογές.

Την ίδια ώρα σύμφωνα με την ισραηλινή κρατική τηλεόραση KAN, το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να λάβει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ για επίθεση κατά των ιρανικών εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση.

Αν υπάρξει επίθεση, αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα, σύμφωνα με τις γενικές εκτιμήσεις. Παράλληλα, στην περιοχή αυξάνεται η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων, με μαχητικά αεροσκάφη, ιπτάμενα ραντάρ και αεροσκάφη ανεφοδιασμού να καταφθάνουν τις τελευταίες ημέρες.

Επιπλέον, το αεροπλανοφόρο Ford αναμένεται να φτάσει στην ανατολική Μεσόγειο, ανοιχτά του Ισραήλ, στα τέλη της εβδομάδας. Το ισραηλινό δίκτυο μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει πως το Ισραήλ θα λάβει προειδοποίηση λίγες ημέρες πριν από πιθανή επίθεση στο Ιράν, χωρίς να αποκλείεται κοινή επιχείρηση των δύο χωρών.

Όπως αναφέρει το ΚΑΝ, στο Ισραήλ εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ δεν θα κινηθούν στρατιωτικά κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει διατάξει τις Ένοπλες Δυνάμεις να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολέμου, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

«Ενδέχεται σύντομα επίθεση»

Σύμφωνα με το Ynet, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται «σύντομα» να εξαπολύσει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, οδηγώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολέμου.

Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πως ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να προχωρήσει σε ευρεία στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν «σύντομα», καθώς η Τεχεράνη δεν ικανοποίησε τις αμερικανικές απαιτήσεις στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις. Η εκτίμηση αυτή ενισχύει το κλίμα επιφυλακής στο Τελ Αβίβ.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, διπλωματική πηγή ανέφερε ότι «η αμερικανική υπομονή με τις ιρανικές καθυστερήσεις μπορεί να εξαντληθεί πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύει η Τεχεράνη».

Αργά το βράδυ της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου πολιτικής και ασφάλειας, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη, αναβλήθηκε για την Κυριακή.

Λευκός Οίκος: Έχουμε πολλούς λόγους να δικαιολογήσουμε μια επίθεση

Παρά τις εντάσεις, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι η διπλωματία είναι η «πρώτη επιλογή» του προέδρου Τραμπ και ότι θα ήταν «πολύ σοφό» εκ μέρους του Ιράν να συνάψει συμφωνία μαζί του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαιν Λέβιτ δήλωσε ότι: «οι ΗΠΑ έχουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν μια επίθεση στο Ιράν, αλλά η Τεχεράνη θα ήταν σοφό να καταλήξει σε συμφωνία για να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση».

Επίσης πρόσθεσε πως κατεγράφη μικρή πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν.

Τραμπ σε Στάρμερ: «Μεγάλο λάθος να παραχωρηθεί η βάση Ντιέγκο Γκαρσία» – «Ίσως μας χρειαστεί για επίθεση στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε τον Βρετανό πρωθυπουργό να μην «παραχωρήσει» στον Μαυρίκιο την αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση-κλειδί στον Ινδικό Ωκεανό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα τη Βρετανία να μην «παραχωρήσει» την αμερικανοβρετανική αεροπορική βάση-κλειδί του Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, δηλώνοντας ότι θα είναι ζωτικής σημασίας εάν η Ουάσινγκτον χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν.

«Μην εκχωρείτε το Ντιέγκο Γκαρσία», έγραψε, με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει, στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ, λίγες ώρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε εκ νέου τη στήριξή του στη συμφωνία του Λονδίνου για την επιστροφή των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο και την ενοικίαση της βάσης για διάστημα 99 ετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάνει «μεγάλο λάθος» με την απόφασή του να νοικιάσει το έδαφος όπου βρίσκεται η βάση. «Ο πρωθυπουργός Στάρμερ χάνει τον έλεγχο αυτού του σημαντικού νησιού λόγω αξιώσεων οντοτήτων που δεν ήταν γνωστές μέχρι τώρα» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ το Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς και ένα αεροδρόμιο στο Φέρφορντ, ώστε «να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση» από το Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη αποφασίσει να μην προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Με βάση μια συμφωνία του 2025, η Βρετανία θα παραδώσει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αλλά θα διατηρήσει τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια.

Η στρατιωτική προετοιμασία της Τεχεράνης

Παράλληλα, οι ιρανικές αρχές επιδιώκουν συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά παράλληλα προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο πολέμου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η Τεχεράνη ενισχύει τις στρατιωτικές της δυνάμεις, διασπείρει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οχυρώνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και εντείνει την καταστολή των αντιφρονούντων. Οι κινήσεις αυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα, αποτυπώνουν την πεποίθηση των ιρανικών ηγετών ότι διακυβεύεται η επιβίωση του καθεστώτος.

Παρότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες σημείωσαν πρόοδο, η κυβέρνηση της χώρας ανησυχεί ότι το χάσμα ανάμεσα στις θέσεις της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον παραμένει αγεφύρωτο.

Κατά την ίδια πηγή, το Ιράν επιδεικνύει τη στρατιωτική του ισχύ, στέλνοντας μήνυμα ότι μπορεί να διαταράξει το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και να πλήξει αμερικανικά συμφέροντα. Παράλληλα, πραγματοποιεί ασκήσεις κοντά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, που πλέει ανοικτά του Ομάν.

Η χώρα διαθέτει περίπου 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, ικανούς να πλήξουν στόχους μέχρι το Ισραήλ, καθώς και μεγάλο αριθμό πυραύλων μικρού βεληνεκούς, αντιπλοϊκών πυραύλων κρουζ και τορπιλακάτων.

Το Ιράν έχει δοκιμάσει τα συστήματα αεράμυνάς του σε ασκήσεις που επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση επιθέσεων με drones και πυραύλους σε κρίσιμες υποδομές, όπως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, ο δήμος της Τεχεράνης έχει εντοπίσει σταθμούς μετρό, χώρους στάθμευσης και άλλες τοποθεσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια σε περίπτωση επίθεσης.