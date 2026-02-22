Το διπλωματικό αδιέξοδο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο του 2003, εντείνει τα σενάρια σύγκρουσης. Το Reuters εκτιμά ότι η Τεχεράνη προβαίνει σε επικίνδυνους υπολογισμούς επιμένοντας σε παραχωρήσεις, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται εγκλωβισμένος σε μια μαζική στρατιωτική ανάπτυξη, δύσκολα αναστρέψιμη, εφόσον η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Το πρακτορείο δημοσιεύει μάλιστα εικόνες με αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να συγκεντρώνονται ακόμη και σε αεροδρόμιο των Αζορών.

US military aircraft were seen at Lajes Air Base in Portugal as the US increased its regional presence while tensions with Iran rise https://t.co/uf9Bs2KZub pic.twitter.com/czCjckTGJr — Reuters (@Reuters) February 21, 2026

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «πάνω από 100 αεροσκάφη ανεφοδιασμού βρίσκονται στον αέρα στη Μέση Ανατολή ή την Ευρώπη», αριθμός διπλάσιος σε σχέση με εκείνον που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση του Ιουνίου στο Ιράν. Παράλληλα, έκανε λόγο για ισχυρή αρμάδα με δύο αεροπλανοφόρα και προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη οφείλει να προχωρήσει σε συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα, διαφορετικά «θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο «περιορισμένης κλίμακας επίθεσης».

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι έως τα μέσα Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι υπήρξε συμφωνία σε «κατευθυντήριες αρχές». Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έκανε λόγο για σημαντικές αποστάσεις που παραμένουν. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η Τεχεράνη αναμένεται να καταθέσει γραπτή πρόταση τις επόμενες ημέρες, με τον εμπλουτισμό ουρανίου και την άρση των δυτικών κυρώσεων να αποτελούν βασικές «κόκκινες γραμμές».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί στις 28 Φεβρουαρίου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών.

BBC: Επτά πιθανά σενάρια

Το BBC παρουσιάζει επτά πιθανά σενάρια κλιμάκωσης:

Στοχευμένες αμερικανικές επιδρομές σε βάσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και της παραστρατιωτικής Basij.

«Μοντέλο Βενεζουέλας», δηλαδή ταχεία και ισχυρή αμερικανική δράση χωρίς ανατροπή του καθεστώτος – σενάριο που θεωρείται λιγότερο πιθανό.

Κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος και αντικατάστασή του από στρατιωτική διακυβέρνηση, εξέλιξη που ορισμένοι θεωρούν πιθανή.

Ευρεία ιρανική αντεπίθεση κατά αμερικανικών δυνάμεων, αραβικών χωρών και του Ισραήλ. Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει προειδοποιήσει ότι θα δοθεί «σκληρή απάντηση» σε περίπτωση επίθεσης.

Ναρκοθέτηση στον Περσικό Κόλπο, με στόχο τη διατάραξη της ναυσιπλοΐας και του εφοδιασμού πετρελαίου, θυμίζοντας τον πόλεμο Ιράν–Ιράκ (1980–88).

Βύθιση αμερικανικού πολεμικού πλοίου, ενδεχομένως μέσω «επίθεσης σμήνους» drones, απειλή που απασχολεί έντονα το Πεντάγωνο.

Κατάρρευση του καθεστώτος και βύθιση στο χάος, με κίνδυνο εμφυλίου πολέμου και ανάφλεξης εθνοτικών συγκρούσεων, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία σε γειτονικές χώρες όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία.

Το σκηνικό παραμένει ρευστό, με τη διπλωματία να κινείται παράλληλα με μια εντυπωσιακή στρατιωτική κινητοποίηση, που αυξάνει την αβεβαιότητα για τις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών.