Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, επιβεβαίωσε ότι νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, εν μέσω της αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Με χαρά επιβεβαιώνω ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη στη Γενεύη, με θετική ώθηση για να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την οριστικοποίηση της συμφωνίας», ανέφερε ο Αλμπουσαΐντι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης σύγκρουσης με το Ιράν.

Παράλληλα «ενθαρρυντικές» χαρακτήρισε τις ενδείξεις από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Πεζεσκιάν σημείωσε ότι η Τεχεράνη «εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ» και τόνισε πως έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο.