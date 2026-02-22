Σοκαριστικές καταγγελίες για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και βασανιστήρια κρατουμένων που συμμετείχαν στις πρόσφατες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν δημοσιοποιεί το αμερικανικό δίκτυο NewsNation, επικαλούμενο μαρτυρίες Ιρανών προσφύγων και πηγές με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, άνδρες και γυναίκες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο των διαδηλώσεων φέρονται να υπέστησαν βιασμούς, άγριους ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές κακομεταχείρισης κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Άτομο που μίλησε στο δίκτυο υποστήριξε ότι «άνθρωποι βιάζονται κάθε μέρα στη φυλακή», κάνοντας λόγο για συστηματικά βασανιστήρια, ιδιαίτερα στο στάδιο των ανακρίσεων, με στόχο την απόσπαση ομολογιών ή την τιμωρία λόγω πολιτικών πεποιθήσεων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις γυναικών κρατουμένων που έχασαν τη ζωή τους, τα σώματα που παραδόθηκαν στις οικογένειές τους έφεραν σοβαρούς ακρωτηριασμούς. Συγκεκριμένα, πηγή φέρεται να ανέφερε ότι «έλειπαν οι μήτρες τους», με τον ισχυρισμό ότι αυτό γινόταν ώστε να μην μπορούν να τεκμηριωθούν εγκλήματα σεξουαλικής κακοποίησης. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες καταγγελίες δεν συνοδεύονται από ανεξάρτητη ιατροδικαστική επιβεβαίωση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επαλήθευσή τους.

Άλλος Ιρανός πρόσφυγας που μίλησε στο ίδιο μέσο περιέγραψε περιστατικά ομαδικών βιασμών υπό την απειλή όπλου από μασκοφόρους άνδρες μέσα σε χώρους κράτησης, καθώς και εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση κρατουμένων λόγω της συμμετοχής τους στις διαδηλώσεις. Το ρεπορτάζ αναφέρεται επίσης σε φωτογραφικό υλικό που φέρεται να απεικονίζει το σώμα γυναίκας κρατούμενης με εμφανή σημάδια βασανιστηρίων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν το υλικό έχει επαληθευτεί από ανεξάρτητες αρχές ή διεθνείς οργανισμούς.

Η Ιρανή φωτογράφος Shaghayegh Moradiannejad, η οποία ζει εκτός χώρας, δήλωσε στο NewsNation ότι η χρήση βασανιστηρίων αποτελεί, όπως είπε, «διαχρονική πρακτική του καθεστώτος», περιγράφοντας σεξουαλική κακοποίηση και εξευτελισμό κατά τη διάρκεια ανακρίσεων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από τις ιρανικές αρχές σχετικά με τις συγκεκριμένες καταγγελίες, ενώ διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν ανεξάρτητη διερεύνηση των ισχυρισμών.

