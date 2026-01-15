Η Σελίν Ντιόν έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τη μνήμη του συζύγου της Ρενέ Ανζελίλ, δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του. Σύμφωνα με το Ε! News, ο Ανζελίλ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με τον καρκίνο.

«Αγάπη μου, δέκα χρόνια χωρίς εσένα φαίνονται σαν μία ημέρα, και ταυτόχρονα κάθε μέρα μοιάζει με δεκαετία», έγραψε η τραγουδίστρια του “Power of Love” στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφία, όπου το πορτρέτο του Ανζελίλ δεσπόζει πάνω σε ένα μαύρο πιάνο.

«Δέκα χρόνια χωρίς τη φροντίδα σου, κι όμως καθημερινά νιώθω το άγγιγμά σου», πρόσθεσε η καλλιτέχνις.

Η βραβευμένη με Grammy σταρ δεν ήταν η μόνη που απέτισε φόρο τιμής στον άνθρωπο που υπήρξε μέντορας και σύντροφος της ζωής της. Ο Ανζελίλ, ο οποίος είχε αναλάβει την καριέρα της Ντιόν όταν εκείνη ήταν μόλις 12 ετών, πριν παντρευτούν το 1994, μνημονεύτηκε και από τους τρεις γιους τους.

Ο 24χρονος Ρενέ-Τσαλς και οι 15χρονοι δίδυμοι Έντι και Νέλσον συνυπέγραψαν το μήνυμα, γράφοντας: «Μας λείπεις περισσότερο από όσο μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μας έμαθες να είμαστε δυνατοί. Σε αγαπάμε όλο και περισσότερο, κάθε μέρα και κάθε χρόνο».