Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτιά μετά την νίκη κόντρα στη Χάποελ στη Σόφια. Ο Παναθηναϊκός ελπίζει να αποφύγει τα play in μετά τη συντριβή στην Ισπανία από τη Βαλένθια.

Η αγωνιστική δράση της Euroleague όμως δεν σταματάει και η μάχη για μια θέση στη δεκάδα συνεχίζεται. Με αποκορύφωμα το ντέρμπι δεκάδας ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μονακό στο Μόντε Κάρλο αναμένεται «καυτό».

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Euroleague τη Μ.Παρασκευή 10/4

20:30, Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα

21:00, Novasports 2HD Ντουμπάι – Αναντολού Εφές

21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας

Η βαθμολογία

Τα αποτελέσματα της Μ.Πέμπτης 09/04

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80