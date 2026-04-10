Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην πρωτιά μετά την νίκη κόντρα στη Χάποελ στη Σόφια. Ο Παναθηναϊκός ελπίζει να αποφύγει τα play in μετά τη συντριβή στην Ισπανία από τη Βαλένθια.
Η αγωνιστική δράση της Euroleague όμως δεν σταματάει και η μάχη για μια θέση στη δεκάδα συνεχίζεται. Με αποκορύφωμα το ντέρμπι δεκάδας ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μονακό στο Μόντε Κάρλο αναμένεται «καυτό».
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Euroleague τη Μ.Παρασκευή 10/4
20:30, Novasports 4HD Μονακό – Μπαρτσελόνα
21:00, Novasports 2HD Ντουμπάι – Αναντολού Εφές
21:30 Novasports Prime Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια
21:30 Novasports 5HD Παρτίζαν – Ζαλγκίρις Κάουνας
21:45 Novasports Start Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας
Τα αποτελέσματα της Μ.Πέμπτης 09/04
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89
Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74
Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84
Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80