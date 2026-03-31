Σε μια βαθιά προσωπική στιγμή της συνέντευξής του στον Ανέστης Ευαγγελόπουλος, ο Light μίλησε για τις ρίζες της ανασφάλειας και της ανάγκης για επιβεβαίωση, συνδέοντάς τες με τα παιδικά του βιώματα και την οικογενειακή του κατάσταση.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η έντονη αυτοπεποίθηση που προβάλλει –η στάση «τα έχω κάνει όλα μόνος μου και θα τα ξανακάνω»– δεν είναι πάντα μόνο δύναμη, αλλά και ένας μηχανισμός άμυνας. «Είναι και αυτό ένα ψυχολογικό τρικ», ανέφερε, αφήνοντας να φανεί πως πίσω από αυτή την εικόνα υπάρχει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Μεγαλωμένος σε μια οικογένεια χωρισμένων γονιών, περιέγραψε μια παιδική ηλικία χωρίς τη σταθερή παρουσία και των δύο γονέων. Η μητέρα του έλειψε για χρόνια από το σπίτι, ενώ ο πατέρας του, λόγω δουλειάς, ήταν ελάχιστα παρών στην καθημερινότητά του. «Δεν είχα την κλασική οικογενειακή ζωή», εξήγησε, τονίζοντας πως η έννοια της επιβράβευσης ήταν σχεδόν απούσα.

«Η επιβράβευση από ποιον; Ο πατέρας μου με έβλεπε δύο ώρες την ημέρα. Η μητέρα μου έλειπε χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου η συναισθηματική ενίσχυση δεν ήταν δεδομένη.

Αυτή η έλλειψη, όπως αποκάλυψε, επηρέασε βαθιά τον τρόπο που έβλεπε τον εαυτό του και τις σχέσεις του. Υπήρξε περίοδος στη ζωή του όπου δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί κάποιος να θέλει να τον κάνει φίλο ή να είναι μαζί του, αμφισβητώντας την ίδια του την αξία.

Μέσα από την ψυχοθεραπεία, στην οποία συνεχίζει να επενδύει μέχρι σήμερα, κατάφερε να αναγνωρίσει ότι αυτά τα συναισθήματα ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων εμπειριών και όχι αντικειμενική πραγματικότητα. Όπως εξήγησε, συνδέονται με μια έντονη περίοδο της ζωής του, που χαρακτηριζόταν από καταχρήσεις, ακραία καθημερινότητα και παραβατική συμπεριφορά.

«Ήταν μια φάση με ουσίες, ποτό, ένταση και αδρεναλίνη στα κόκκινα», σημείωσε, προσθέτοντας πως μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής του έκφρασης αντλεί έμπνευση από εκείνη την περίοδο.

