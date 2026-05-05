Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια εκδήλωση – πάρτι, το λεγόμενο γκαλά, που πλαισίωνε τα εγκαίνια της έκθεσης μόδας στο Ινστιτούτο Ενδύματος της Νέας Υόρκης. Στη διάρκειά της μοντέλα, σχεδιαστές, παράγοντες του θεάματος και των μίντια συγκεντρώνονταν ντυμένοι για να εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλον, να φωτογραφιστούν και να σχολιάσουν πως μία βραδιά συγκέντρωσης χρημάτων ανοίγει μεγαλύτερους εκθεσιακούς χώρους και με όχημα τη μόδα φέρνει περισσότερο κόσμο στα μουσεία.

Τα χρόνια πέρασαν, το γκαλά γιγαντώθηκε χάρη στους μηχανισμούς της ικανής διευθύντριας της «Vogue» Αννα Γουίντουρ που έθεσε υπό την αιγίδα του περιοδικού τη διοργάνωση αυτής της ξεχωριστής παραγωγής και έφερε πολλά εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο του Μητροπολιτικού Μουσείου, παράρτημα του οποίου είναι το τμήμα των ενδυματολογικών συλλογών. Η φετινή έκθεση του Ινστιτούτου Ενδύματος – Costume Institute της Νέας Υόρκης εγκαινιάζει την πτέρυγα Condé Μ. Nast Galleries, έκτασης 12.000 τ.μ., δίπλα στη μεγάλη αίθουσα του Μητροπολιτικού Μουσείου.

Ας μην ξεχνάμε όμως ότι το μεγάλο πάρτι της χρονιάς για τη Νέα Υόρκη είναι κυρίως εμπορικού σκοπού, καθώς πέρα από το θέαμα του κόκκινου χαλιού οι μεγάλοι χορηγοί και οι συν-χορηγοί είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για ένα στρογγυλό τραπέζι, λαμβάνοντας μέρος και στη δεξίωση στους χώρους της έκθεσης. Ωστόσο το φετινό Met Gala πολιτικοποιήθηκε. Και όχι εξαιτίας του θέματος της έκθεσης, με τίτλο «Costume Art», που αναζητεί τα εκθέματά του και μέσα στις συλλογές του Μητροπολιτικού Μουσείου.

Το Met Gala που παραδοσιακά παρουσιάζεται την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου κάθε χρόνο προσφέρει πληθώρα θεατρικών εμφανίσεων. Ετσι και φέτος αναμένονται να συνοδεύσουν την οικοδέσποινα της βραδιάς Αννα Γουίντουρ οι Μπιγιονσέ, Νικόλ Κίντμαν, Βίνους Γουίλιαμς ως ειδικές καλεσμένες. Μαζί τους τα μέλη της επιτροπής διοργάνωσης, ο Αντονι Βακαρέλο (καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Saint Laurent) και οι σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου Ντότζα Κατ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Τεγιάνα Τέιλορ, Λίνα Ντέναμ, Ζόι Κράβιτζ. Ομως η παρουσία του ζεύγους δισεκατομμυριούχων Τζεφ Μπέζος και Λορέν Σάντσες Μπέζος, οι οποίοι συμμετέχουν ως πρόεδροι του Μet Gala, με τον κολοσσό της εταιρείας Amazon (συμφερόντων Μπέζος) να προβάλλει ως ο κύριος χορηγός, προκάλεσε αντιδράσεις και σχόλια στο Διαδίκτυο. Το ζευγάρι των Μπέζος κατηγορείται στα social media ότι «αγοράζει την είσοδό του στον πολιτισμό».

Αισθητή πίεση

Το «Hollywood Reporter» έθεσε το ερώτημα δίνοντας πιθανές απαντήσεις: Μήπως η συμμετοχή της Amazon θα απομακρύνει τις διασημότητες; Με την ακτιβιστική ομάδα κατά των ολιγαρχιών και των τεχνολογικών κολοσσών «Everyone Hates Elon» να γεμίζει τη Νέα Υόρκη τον τελευταίο μήνα με συνθήματα όπως «Μποϊκοτάρετε το Met Gala του Μπέζος» – και τις φήμες στα κοινωνικά δίκτυα ότι οι διασημότητες που θα εμφανιστούν ενδέχεται να μπουν στη «λίστα του Μπέζος» -, η πίεση είναι αισθητή.

Βέβαια ορισμένα διάσημα μέλη της κοινότητας του Χόλιγουντ δεν χρειάστηκαν ποτέ πολιτικό λόγο για να απουσιάσουν: η Τζένιφερ Ανιστον, η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ, ο Ράιαν Γκόσλινγκ και ο Rock δεν έχουν παρευρεθεί ποτέ. Ομως η Ζεντάγια, ύστερα από επτά συνεχόμενα χρόνια ως σταρ του θεάματος στο κόκκινο χαλί, δεν θα παρευρεθεί φέτος. Είτε επειδή νιώθει την πίεση των ακτιβιστών είτε επειδή αισθάνεται υπερβολικά εκτεθειμένη, με τέσσερις ταινίες να βγαίνουν μέσα στη χρονιά. Αλλά και το όνομα της Lady Gaga επίσης δεν είχε εμφανιστεί σε κάποια επιβεβαιωμένη λίστα.

Πολλοί σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πιστεύουν ότι η Μέριλ Στριπ είναι κατηγορηματικά αντίθετη στη συμμετοχή του Μπέζος και γι’ αυτό απέρριψε την πρόσκληση που της είχε κάνει η Αννα Γουίντουρ. Παρά το εξώφυλλο που έκαναν για τη «Vogue» και την κοινή συνέντευξη που έδωσαν για να προωθήσουν την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2», δεν είναι σίγουρο ότι θα εμφανιστεί. Σίγουρο όμως είναι – τονίζει το «Hollywood Reporter» – ότι η Στριπ ποτέ της δεν έχει κρύψει τις πολιτικές της απόψεις.