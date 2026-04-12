Μια 36χρονη τουρίστρια είχε κυριολεκτικά τύχη βουνό στα καταγάλανα νερά της Βραζιλίας, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από καρχαρία την ώρα που έκανε κατάδυση, μπροστά στα μάτια των φίλων της.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν βουτούσε από σκάφος στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια για ψαροντούφεκο, όταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας της άρπαξε το πόδι. Παρά την προσπάθειά της να απελευθερωθεί, το ζώο κράτησε σφιχτά το δάγκωμά του, προκαλώντας πολλαπλά τραύματα στον μηρό της.

Η άμεση αντίδραση του ξεναγού αποδείχθηκε καθοριστική. Κατάφερε να απομακρύνει τον καρχαρία, ενώ στη συνέχεια ντόπιοι ψαράδες βοήθησαν τη γυναίκα να βγει από το νερό.

Μια φίλη της, δερματολόγος, της παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης και συμβάλλοντας στη σταθεροποίησή της μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια.

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, η 36χρονη στάθηκε εξαιρετικά τυχερή, καθώς η ζωή της δεν κινδύνευσε σοβαρά.