Η Νέα Καληδονία συγκλονίζεται από μια νέα τραγωδία, καθώς το άψυχο σώμα ενός 55χρονου άνδρα, που έκανε γουίντσερφ, εντοπίστηκε στην παραλία Ανς-Βατά στη Νουμεά, μετά από επίθεση καρχαρία.

Τη σοκαριστική ανακάλυψη έκανε το πλήρωμα ενός σκάφους αναψυχής, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Η παραλία εκκενώθηκε προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ήταν γιατρός στα επείγοντα περιστατικά της Νουμεά. Αστυνομική πηγή ανέφερε ότι έφερε θανάσιμα τραύματα από δάγκωμα καρχαρία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη φονική επίθεση.

Ο εισαγγελέας της Νουμεά, Ιβ Ντιπάς, δήλωσε ότι αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και πως έχει ήδη κληθεί να καταθέσει ένας μάρτυρας του περιστατικού.

Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Νέα Καληδονία τις τελευταίες ημέρες — ένα φαινόμενο που, σύμφωνα με ειδικούς, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρχαριών κοντά στις ακτές.

Η παραλία Ανς-Βατά αποτελεί δημοφιλή προορισμό για ερασιτέχνες των θαλάσσιων σπορ. Στις αρχές του 2023 είχαν σημειωθεί τρεις επιθέσεις καρχαριών στην ίδια περιοχή μέσα σε λίγες εβδομάδες, με έναν Αυστραλό τουρίστα να χάνει τότε τη ζωή του.