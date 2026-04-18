Η κυβέρνηση της Κολομβίας ενέκρινε σχέδιο για τη θανάτωση δεκάδων ιπποπόταμων που απογόνους ζώων τα οποία είχε εισαγάγει παράνομα ο διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο ανεξέλεγκτος πληθυσμός τους.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ιρένε Βέλεζ, ανακοίνωσε ότι προβλέπεται η ευθανασία τουλάχιστον 80 ιπποπόταμων, επισημαίνοντας πως τα προηγούμενα μέτρα ελέγχου —όπως στειρώσεις και μετακινήσεις σε ζωολογικούς κήπους— αποδείχθηκαν δαπανηρά και αναποτελεσματικά.

«Αν δεν προχωρήσουμε σε αυτό το μέτρο, δεν θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τον πληθυσμό και να προστατεύσουμε τα οικοσυστήματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι λεγόμενοι «ναρκο-ιπποπόταμοι» προέρχονται από τέσσερα ζώα που είχε φέρει λαθραία ο Εσκομπάρ το 1981 για τον ιδιωτικό του ζωολογικό κήπο στη Χασιέντα Νάπολες. Μετά τον θάνατό του το 1993 και την εγκατάλειψη της περιοχής από το κράτος, τα ζώα διέφυγαν και άρχισαν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα.

Σήμερα, ο πληθυσμός τους εκτιμάται ότι έχει φτάσει περίπου τα 170 άτομα, με καταγραφές παρουσίας τους ακόμη και δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το αρχικό ράντσο, στην περιοχή της λεκάνης του ποταμού Μαγκνταλένα.

Η Κολομβία είναι η μοναδική χώρα εκτός Αφρικής όπου ζει ελεύθερα αυτό το είδος, το οποίο μπορεί να φτάσει σε βάρος άνω των τεσσάρων τόνων. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ιπποπόταμοι αποτελούν απειλή τόσο για τους κατοίκους όσο και για την τοπική άγρια ζωή, καθώς ανταγωνίζονται για τροφή και διαταράσσουν το οικοσύστημα.

Παρά τις ανησυχίες, τα ζώα έχουν εξελιχθεί και σε τουριστικό αξιοθέατο, ιδιαίτερα στην περιοχή της πρώην κατοικίας του Εσκομπάρ, η οποία πλέον λειτουργεί ως θεματικό πάρκο, με επισκέπτες και εμπορικές δραστηριότητες γύρω από τους ιπποπόταμους.

Οι προτάσεις για θανάτωση έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας ζώων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι μια τέτοια ενέργεια θα αποτελούσε αρνητικό προηγούμενο για τη χώρα. Αντίστοιχες προσπάθειες στο παρελθόν είχαν επίσης προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις και είχαν ανασταλεί.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η επιστροφή των ζώων στην Αφρική δεν είναι εφικτή, λόγω της περιορισμένης γενετικής τους ποικιλότητας, που αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών και περιπλοκών σε περίπτωση μεταφοράς.