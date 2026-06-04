Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε τη «φρικιαστική δολοφονία» τεσσάρων μεταναστών εργατών, οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα βαν στην Καλαβρία. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε συνεργείο στην Αμεντολάρα, κοντά στην Κοζέντσα. Το βίντεο έδειξε το όχημα να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ τα θύματα βρίσκονταν ακόμη μέσα.

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε δύο υπηκόους Πακιστάν σε σχέση με το περιστατικό, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σκληρές επιθέσεις των τελευταίων ετών.

«Η φρικιαστική δολοφονία των τεσσάρων εργατών γης στην Καλαβρία μας συγκλόνισε όλους», ανέφερε η Μελόνι σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι πρώτες συλλήψεις αποτελούν σημαντικό βήμα προς την «αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών», υπογραμμίζοντας: «Η Ιταλία δεν υποχωρεί μπροστά στη βία και τη βαρβαρότητα· είναι απαραίτητο να ρίξουμε φως σε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα και να οδηγηθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη».

Μαρτυρίες και έρευνα

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της έρευνας Ντ’Αλεσσιο δήλωσε ότι δεν έχει «δει ποτέ τέτοια αγριότητα» στα 30 χρόνια της υπηρεσίας του.

Ο 35χρονος Αφγανός Τάι Μοχάμαντ Αλαμγιάρ, ο μοναδικός επιζών της επίθεσης, περιέγραψε ότι οι εργάτες επέστρεφαν στο σπίτι τους μετά από μια ημέρα συγκομιδής φρούτων. «Αρχίσαμε να ουρλιάζουμε… Σε μια στιγμή, όλα έγιναν κόλαση», είπε στην εφημερίδα La Repubblica.

Ο Αλαμγιάρ εμφανίστηκε με επιδέσμους στα χέρια και στο δεξί του μπράτσο σε συνεντεύξεις στα ιταλικά μέσα. Όπως ανέφερε, τρεις από τους νεκρούς ήταν επίσης Αφγανοί, ενώ ο τέταρτος Πακιστανός.

Τα θύματα και οι συνθήκες εργασίας

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν τα θύματα ως τον Πακιστανό Ουασίμ Καν, 29 ετών, και τους Αφγανούς Αμίν Φαζάλ Χογκτζάνι, 28 ετών, Ουλά Ισματ Κιέμι, 19 ετών, και Σάφι Ιαγιάντ, 27 ετών.

Οι εργάτες φέρεται να είχαν διαπληκτιστεί για χρήματα, καθώς, αν και είχαν συμφωνήσει σε ημερομίσθιο 45 ευρώ για οκτάωρη εργασία, δεν είχαν πληρωθεί από τις 20 Απριλίου.

Η βόρεια Καλαβρία, στην νότια Ιταλία, είναι γνωστή για τις χαμηλές αμοιβές και τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι εργάτες γης, πολλοί από τους οποίους είναι μετανάστες.

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Ο περιφερειάρχης Καλαβρίας Ρομπέρτο Οκιούτο δήλωσε ότι η Ιταλία πρέπει να αντλήσει βαθιά διδάγματα από το περιστατικό. «Πρόκειται για μια φρικτή ιστορία, που ταράζει τη συνείδησή μας και θέτει βαθιά ερωτήματα για την τραγωδία της μετανάστευσης, την αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τις ευθύνες που πρέπει να αναλαμβάνει μια πολιτισμένη κοινωνία απέναντι στους πιο ευάλωτους», σημείωσε.

Η εκμετάλλευση μεταναστών εργατών αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα στην Ιταλία, συχνά με θανατηφόρες συνέπειες. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Placido Rizzotto, περίπου το 30% των εργατών γης εργάζονταν «μαύρα» το 2023.