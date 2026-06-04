Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «αντιπατριωτικό» το ψήφισμα που ενέκρινε την Τετάρτη η Βουλή των Αντιπροσώπων, το οποίο ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Ποιος θα έκανε κάτι τόσο αντιπατριωτικό; Γνωρίζουν πολύ καλά σε ποιο σημείο βρίσκονται οι συνομιλίες», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το ψήφισμα, το οποίο πέρασε με τη στήριξη τεσσάρων Ρεπουμπλικανών βουλευτών, διατάσσει τον πρόεδρο να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από κάθε εχθροπραξία εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, η απόφαση έχει ουσιαστικά συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο Λευκός Οίκος διαθέτει δικαίωμα βέτο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «προτιμούν την αποτυχία της χώρας από το να μου δώσουν ακόμα μια νίκη», ενώ άσκησε δριμεία κριτική και στους τέσσερις βουλευτές του κόμματός του που υπερψήφισαν το κείμενο.

Αν και η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει στον πρόεδρο να διατάξει στρατιωτική δράση σε περίπτωση άμεσης απειλής, απαιτείται η έγκριση του Κογκρέσου εντός 60 ημερών. Στις αρχές Μαΐου, ο Τραμπ παραβίασε αυτή την προθεσμία, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, έχει ουσιαστικά λήξει λόγω εκεχειρίας. Οι Δημοκρατικοί αμφισβητούν τον ισχυρισμό αυτό, επισημαίνοντας ότι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, ιδίως για την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.