Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Εκπρόσωπος της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της Γερμανίας, ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 12:45 μ.μ. τοπική ώρα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το Boeing 787 Dreamliner, δικινητήριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που χρησιμοποιεί η Lufthansa κυρίως σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αποτελεί σχετικά πρόσφατη προσθήκη στον στόλο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Τέλος, η Fraport, διαχειρίστρια εταιρία του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, ανακοίνωσε ότι όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία.

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