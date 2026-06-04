Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Εκπρόσωπος της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της Γερμανίας, ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 12:45 μ.μ. τοπική ώρα.

WATCH: A Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner (D-ABPQ) sustained substantial damage after its nose landing gear collapsed while parked at the gate at Frankfurt Airport. The incident led to the cancellation of today’s LH450 to LAX service as airport and airline teams assess the… pic.twitter.com/BPdK5fWVVk — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 4, 2026

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος.

Το Boeing 787 Dreamliner, δικινητήριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που χρησιμοποιεί η Lufthansa κυρίως σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αποτελεί σχετικά πρόσφατη προσθήκη στον στόλο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Τέλος, η Fraport, διαχειρίστρια εταιρία του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, ανακοίνωσε ότι όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, είναι πιθανό να υπάρξουν καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία.