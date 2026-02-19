Το Πολεμικό Ναυτικό του Μεξικού ανακοίνωσε την αναχαίτιση υποβρυχίου που μετέφερε σχεδόν τέσσερις τόνους κοκαΐνης στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των δυτικών ακτών της χώρας.

Την είδηση γνωστοποίησε ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους. Ο μεξικανός υπουργός ανέφερε ότι «την τελευταία εβδομάδα, ναυτικές επιχειρήσεις οδήγησαν στην κατάσχεση σχεδόν 10 τόνων αυτού του ναρκωτικού». Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση αποτελεί σοβαρό πλήγμα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στους μηχανισμούς χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως σημείωσε, η ενέργεια αυτή αποτρέπει τη διανομή εκατομμυρίων δόσεων κοκαΐνης στους δρόμους και συμβάλλει στην προστασία των μεξικανικών οικογενειών. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.