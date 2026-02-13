Η Κούβα δέχτηκε νέα δόση ελπίδας με την άφιξη ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό, ενώ η Χιλή και η Ρωσία ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν κρίσιμα προϊόντα και πετρέλαιο για να στηρίξουν την οικονομία και την ενέργεια της χώρας. Η Κούβα συνεχίζει να ασφυκτιά υπό τον πετρελαϊκό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στο λιμάνι της Αβάνας κατέπλευσαν τα πλοία της Μεξικανικής Αρμάδας Papaloapan και Isla Holbox, μεταφέροντας 814 τόνους τροφίμων και προϊόντων υγιεινής. Η υπουργός Εσωτερικού Εμπορίου της Κούβας, Betsy Díaz, ευχαρίστησε τη Claudia Sheinbaum για την «αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη» της χώρας της, επισημαίνοντας ότι η βοήθεια έχει όχι μόνο υλικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα, ως ένδειξη στήριξης προς τον κουβανικό λαό.

Διεθνής στήριξη εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Η κρίση εντάθηκε μετά τη διακοπή των πετρελαϊκών προμηθειών από τη Βενεζουέλα λόγω των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και την απειλή επιβολής δασμών σε όποιον προμηθεύσει την Κούβα με πετρέλαιο. Παράλληλα, η Ρωσία προετοιμάζει αποστολή πετρελαίου ως ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ η Χιλή σχεδιάζει να στείλει τρόφιμα και προϊόντα μέσω πολυμερών οργανισμών για την αντιμετώπιση της πείνας και της φτώχειας.

Κρίσιμη η κατάσταση στην καθημερινότητα

Η κατάσταση στη χώρα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με διακοπές ρεύματος που φτάνουν έως και 20 ώρες ημερησίως, σοβαρές ελλείψεις καυσίμων και περιορισμένη λειτουργία μεταφορών και υγειονομικών υπηρεσιών. Πολλά πανεπιστήμια και δημόσιες υπηρεσίες λειτουργούν μερικώς ή έχουν αναστείλει προσωρινά τη δραστηριότητά τους.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς σταθερές προμήθειες πετρελαίου, η οικονομική κατάσταση της Κούβας μπορεί να επιδεινωθεί δραματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες, προκαλώντας περαιτέρω κοινωνικές πιέσεις.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Miguel Díaz-Canel, τόνισε ότι η βοήθεια από τα μεξικανικά πλοία «μεταφέρει αλληλεγγύη, φιλία και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», ενισχύοντας την προσπάθεια της χώρας να αντέξει την ανθρωπιστική κρίση.