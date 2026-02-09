Η Air Canada ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των πτήσεών της προς την Κούβα, επικαλούμενη την έλλειψη καυσίμων στο νησί, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να σταματήσουν τις παραδόσεις πετρελαίου προς την Αβάνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «τις επόμενες ημέρες η αεροπορική εταιρεία θα πραγματοποιήσει πτήσεις χωρίς επιβάτες προς την Κούβα για να παραλάβει τους περίπου 3.000 πελάτες της που βρίσκονται ήδη εκεί και να τους φέρει πίσω».

Οι κουβανικές αρχές ενημέρωσαν τις αεροπορικές εταιρείες ότι ο ανεφοδιασμός με κηροζίνη θα διακοπεί για διάστημα ενός μήνα, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ απόψε τα μεσάνυχτα.