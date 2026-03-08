Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ για το Κύπελλο Σκωτίας, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται μέσα σε ένταση.

Η Σέλτικ κατάφερε να πάρει την πρόκριση επικρατώντας με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η λήξη του αγώνα δεν έφερε μόνο πανηγυρισμούς, αλλά και σοβαρά επεισόδια.

Εισβολή οπαδών και ένταση στο γήπεδο

Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο πέναλτι, η ένταση που επικρατούσε στις εξέδρες μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οπαδοί και των δύο ομάδων εισέβαλαν στο γήπεδο, ενώ εκτοξεύτηκαν φωτοβολίδες προς τις απέναντι κερκίδες.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη και να απομακρύνει τους οπαδούς πριν η κατάσταση ξεφύγει περισσότερο. Παρά τις συγκρούσεις και την ένταση που επικράτησε για αρκετά λεπτά, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

