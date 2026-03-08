Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ για το Κύπελλο Σκωτίας, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται μέσα σε ένταση.

Η Σέλτικ κατάφερε να πάρει την πρόκριση επικρατώντας με 4-2 στη διαδικασία των πέναλτι, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η λήξη του αγώνα δεν έφερε μόνο πανηγυρισμούς, αλλά και σοβαρά επεισόδια.

Crazy scenes at Ibrox as Rangers and Celtic fans clash on the pitch after full-tine… 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Aff2I9GZAK — Football Fights (@Footballfights) March 8, 2026

Εισβολή οπαδών και ένταση στο γήπεδο

Λίγα λεπτά μετά το τελευταίο πέναλτι, η ένταση που επικρατούσε στις εξέδρες μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Οπαδοί και των δύο ομάδων εισέβαλαν στο γήπεδο, ενώ εκτοξεύτηκαν φωτοβολίδες προς τις απέναντι κερκίδες.

Η αστυνομία επενέβη άμεσα προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη και να απομακρύνει τους οπαδούς πριν η κατάσταση ξεφύγει περισσότερο. Παρά τις συγκρούσεις και την ένταση που επικράτησε για αρκετά λεπτά, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

Celtic AND Rangers fans storm the pitch at Ibrox as Celtic beat Rangers on penalties…🫣 pic.twitter.com/leqLQT5aET — george (@StokeyyG2) March 8, 2026