Η Χαρτς συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη φετινή Premiership Σκωτίας, αποδεικνύοντας πως μπορεί να «σπάσει» την κυριαρχία του παραδοσιακού διδύμου Σέλτικ–Ρέιντζερς. Η ομάδα του Εδιμβούργου επικράτησε με 3-1 της Σέλτικ στο «Τάινεκαστλ Παρκ» για την 9η αγωνιστική, πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση που την κρατά γερά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν και ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος βρέθηκε ξανά στο αρχικό σχήμα και σημείωσε το δεύτερο γκολ της Χαρτς στο 52ο λεπτό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Στίβεν Νέισμιθ αύξησε τη διαφορά της από τη Σέλτικ στους οκτώ βαθμούς και δείχνει ικανή να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, κάτι που θα αποτελούσε ιστορικό επίτευγμα για τον σύλλογο.